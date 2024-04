Werkendamse haven is vol, overvol: Kees van der Staaij ontvangt uitbreidingsplannen

WERKENDAM • Kees van der Staaij, de gezant voor de maritieme maakindustrie (MMI) van het kabinet, heeft vrijdag het eerste exemplaar van de brochure over de uitbreiding van de haven in Werkendam ontvangen. De brochure is samengesteld door de gemeente Altena en werd overhandigd door wethouder Hans Tanis.

De haven van Werkendam ligt in een van de drukste gebieden voor binnenvaartverkeer in Europa. Hier komen belangrijke vaarroutes samen tussen Rotterdam en Duitsland, en tussen Duitsland en Antwerpen. Daardoor is er een belangrijk en innovatief cluster van scheepvaartbedrijven ontstaan.

Bij maar liefst 96 procent van alle nieuwe schepen in Nederland is minstens één bouwer, toeleverancier of dienstverlener uit Werkendam betrokken.

Overvolle haven, grote ambities

Maar de haven is vol, overvol. Ondanks deze drukte zijn de plannen voor de haven groot. Zowel het kabinet, als de gemeente Altena en het maritieme cluster Werkendam Maritime Industries (WMI) hebben grote ambities.

‘Met alleen plannen op papier zijn we er niet’

Wethouder Hans Tanis is blij met het bezoek van MMI-gezant Kees van der Staaij en van de relaties uit de publiek-private maritieme sector aan Werkendam.

“Het is goed om samen te constateren dat de haven vol is. En dat we concrete plannen hebben om de haven uit te breiden”, zegt Tanis.

“Maar met alleen plannen op papier zijn we er niet, voor de uitvoering is een publiek-private samenwerking nodig. We moeten het samen doen. Samen met de provincie, Den Haag en Brussel en samen met het bedrijfsleven.”

Wat zijn de plannen?

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften, heeft de gemeente Altena een plan opgesteld voor de ontwikkeling van de haven van Werkendam. Dit plan is opgedeeld in verschillende fasen.

Op korte termijn wordt voorgesteld om een insteekhaven aan te leggen in het bestaande havengebied. Voor de middellange termijn is er een plan om de haven uit te breiden. Hierdoor komt er meer kaderuimte beschikbaar, die broodnodig is om de bedrijven in Werkendam hun werk te laten doen.

Rondleiding door de haven

De plannen om de haven uit te breiden en het maritieme cluster in Werkendam te versterken, heeft de gemeente uitgewerkt in de brochure ‘Ontwikkelkans voor de maritieme maakindustrie’. Deze brochure is vrijdag overhandigd aan Kees van der Staaij. Hij kreeg ook een rondleiding door de haven om de huidige situatie zelf te ervaren.



Van der Staaij positief over plannen

Van der Staaij ziet dat om de plannen voor de maritieme industrie te realiseren, er meer ruimte nodig is. “Dat geldt niet alleen voor het beleid en/of de financiering, maar ook letterlijk: er is meer fysieke ruimte nodig. Ik heb dat tijdens mijn bezoek aan Werkendam opnieuw gezien. Ik vind het daarom heel positief dat de gemeente Altena plannen maakt die Werkendam voorzien van de noodzakelijke extra fysieke ruimte.”

Jaap Jelle Feenstra, die vroeger in de Tweede Kamer zat en werkte als lobbyist voor Havenbedrijf Rotterdam, is nu aangesteld door de gemeente Altena.

Zijn taak is om de vraag naar ruimte onder de aandacht van de juiste mensen in Den Haag en Brussel te brengen. Hij zal dit doen met behulp van de brochure en proberen samenwerking te vinden tussen publieke en private partijen.