Open dag elektrische veerponten op zaterdag 1 juni

58 minuten geleden

ALTENA • Scholieren, werknemers en toeristen maken regelmatig gebruik van de twee elektrische veerponten die sinds begin dit jaar varen rondom Gorinchem. Maar weinig mensen weten hoe bijzonder ze eigenlijk zijn. Om daar verandering in te brengen vindt er op 1 juni een open dag plaats.

Op verschillende locaties krijgen bezoekers die dag een uniek kijkje achter de schermen. Gemeente Altena, gemeente Gorinchem, gemeente Hardinxveld-Giessendam en Riveer organiseren de open dag.

‘Lang niet iedereen weet hoe zo’n elektrische veerpont nou eigenlijk werkt. En waarom er nog nooit een likje verf aan te pas is gekomen’, vertellen de organisaties. Geïnteresseerden krijgen op de open dag tussen 10.00 en 16.00 uur de kans om er alles over te weten te komen.

Uniek kijkje binnen

Eén van de elektrische veerponten, de Altena VI, zal verschillende locaties aandoen en bezoekers een uniek kijkje geven in de verschillende ruimtes op het veer, zoals de technische ruimte en de stuurhut.

Bouwer Holland Shipyards en ontwerper Coco Yachts zijn op alle locaties aanwezig om bezoekers alles te vertellen over de bouw, de techniek en het ontwerp.

De open dag is voor iedereen vrij toegankelijk en leuk voor jong en oud.

Programma

10.00 – 11.00 uur: Veerpont toegankelijk voor bezoekers bij halte Werkendam (Sasdijk)

11.15 - 12.15 uur: Veerpont toegankelijk voor bezoekers bij halte Hardinxveld-Giessendam (Rivierdijk)

12.30 - 13.30 uur: Veerpont toegankelijk voor bezoekers bij halte Sleeuwijk (Hoekeinde)

13.45 – 14.45 uur: Veerpont toegankelijk voor bezoekers bij halte Gorinchem (Buiten de Waterpoort)

15.00 - 16.00 uur: Veerpont toegankelijk voor bezoekers bij halte Woudrichem (Waterpoort)

In verband met de beperkte parkeergelegenheid worden bezoekers verzocht om met de fiets of lopend te komen.

Over de elektrische veren



De elektrische veren zijn gemaakt door Holland Shipyards uit Hardinxveld-Giessendam. In 2023 zijn ze gedoopt en vanaf januari 2024 in gebruik genomen.



Beide veerponten varen op de trajecten tussen Gorinchem – Werkendam en Gorinchem – Woudrichem.



Gemeente Altena en gemeente Gorinchem investeerden elk ruim 4 miljoen euro in de twee elektrische veren.