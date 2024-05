Glaspoort legt tweede netwerk glasvezel aan in Altena: ‘Naar verwachting gaan de straten opnieuw open’

ALTENA • Half april is aannemer BAM in de gemeente Altena begonnen met de aanleg van glasvezel voor Glaspoort. Er is gestart in de kern Almkerk. De komende maanden zal Glaspoort haar glasvezelnetwerk uitbreiden naar de kernen Nieuwendijk, Hank, Dussen, Eethen en Genderen.

In deze dorpskernen ligt nog geen glasvezel. Glaspoort is voornemens de gehele gemeente Altena van glasvezel te voorzien. Samen met KPN wil Glaspoort minimaal 80% van Nederland verglazen en het kopernetwerk van KPN vervangen door stabiel en snel glasvezel. De aanleg van het netwerk is kosteloos voor de eindgebruiker.

De verwachting is dat de gemeente Altena voor 2026 gebruik kan maken van een supersnelle internetverbinding via het glasvezelnetwerk van Glaspoort.

Maasdijk en Buitendijk

Aangezien de aanleg in de gemeente Altena nog enige tijd in beslag neemt, is Glaspoort de zaken nog in detail met aannemer BAM aan het doornemen.

Daarom is er op dit moment nog geen duidelijkheid of bijvoorbeeld de Maasdijk tussen Veen en Wijk en Aalburg, de Buitendijk bij Hank en de Vissersdijk in Werkendam ook door Glaspoort van glasvezel voorzien worden.

Elkaars netwerk gebruiken

In een groot deel van de gemeente Altena ligt al glasvezel van Delta. Naar verwachting gaan daar de straten opnieuw open en komt er dus een tweede netwerk van Glaspoort bij.

Bij zowel Delta als Glaspoort is er sprake van een open netwerk. Dat betekent dat alle telecomaanbieders gebruik kunnen maken van die beide netwerken voor het leveren van diensten. Delta zou dus ook kunnen leveren over het netwerk van Glaspoort en KPN zou kunnen leveren over het netwerk van Delta.

Een woordvoerder van Glaspoort: “Van ons open netwerk maken op dit moment al 22 telecomaanbieders gebruik, waaronder KPN. Delta is eveneens welkom om over ons netwerk diensten aan te bieden. Waarom KPN haar diensten niet aanbiedt over het netwerk van Delta, is iets tussen KPN en Delta. Hierop kunnen wij geen antwoord geven.”

