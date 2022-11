Achilles Veen-aanvaller Ousmane Traore: ‘Als de kans komt, moet ik hem pakken’

57 minuten geleden

Sport 97 keer gelezen

VEEN • Het is alweer meer dan twee seizoenen geleden dat Ousmane Traore de overstap maakte van GRC 14 naar Achilles Veen. De 22-jarige Rijswijker heeft zijn geluk nog niet gevonden in Veen en hunkert nog altijd naar een basisplaats bij de vierdedivisionist.

Ousmane Traore denkt nog wel eens terug aan zijn tijd bij GRC 14. Bij de fusieclub op de grens van Giessen en Rijswijk was Traore de gevierde man. Die status heeft de Rijswijker, die bij zijn overstap sprak van een mooie stap omhoog, bij Achilles Veen nog lang niet.

Het is al zijn derde seizoen op De Hanen Weide, waar na het vertrek van bijna de gehele selectie aan een nieuwe basis wordt gewerkt. Maar tot een basisplaats voor Traore wil het maar niet komen. Hij moet het doen met af en toe een invalbeurtje. Het maakt het lastig om te laten zien, wat de Rijswijker in huis heeft.

“Op zich heb ik het wel naar mijn zin. We hebben een leuk team, een goede trainer en de teamspirit is goed, maar voor mezelf kan het wel beter”, stelt Traore.

“Ik heb nog steeds geen basisplaats. Dat is eigenlijk het enige waar ik een beetje ontevreden over ben. Het is aan mij om nog harder te trainen, zodat ik er elke week in sta. Soms frustreert het me wel, maar ik moet naar mezelf kijken waarom het zo is en nog een stapje harder werken om het wel te laten gebeuren. Het is ook een beetje dubbel. De concurrentie is groot, dus je moet ook een beetje geluk hebben. Ik geloof er wel in dat ik ga slagen bij Achilles Veen. Anders had ik die stap niet gemaakt.”

Roots

De roots van Ousmane Traore liggen in Afrika. In Ivoorkust om precies te zijn. Sinds zijn dertiende jaar woont Ousmane in Rijswijk. Ousmane had talent. Op zijn zestiende jaar debuteerde hij al bij het in GRC 14 opgegane Rijswijkse Boys en Giessen.

“Het was een mooie tijd met pieken en dalen. In het begin had ik nog wat moeite, maar daarna ging het zo goed, dat Achilles Veen op de stoep stond. Ik wilde sowieso een stap omhoog maken en het is natuurlijk dicht bij huis. GRC 14 speelde in de eerste klasse en Achilles Veen in de vierde divisie. Dus dat was wel top. Toen de kans zich aandiende, dacht ik meteen: die kans moet ik pakken”, vertelt Traore.

“Mijn ambities zijn wel dubbel. Aan de ene kant wil ik zo hoog mogelijk spelen, maar aan de andere kant wil ik elke week spelen en je moet kunnen genieten. Als het bij Achilles Veen niet gaat lukken, dan moet je misschien een stap lager gaan kijken. Ik denk daar echter nog niet over na en wil er niks over zeggen”, aldus Traore, die zichzelf als een echte teamspeler ziet en voor gevaar zorgt bij de tegenstander.

“Soms ben ik te lief, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik werk daar wel aan. Dat moet ik er gewoon uit krijgen. Verder ben ik pas 22 jaar. Dus je moet jezelf wel de tijd geven.”

Niet met de vuist op tafel

De overstap van een eersteklasser naar een vierdedivisionist wordt best wel onderschat”, vindt Traore. Anderzijds vindt hij dat de trainer hem ook eens een kans moet geven. Traore is er echter niet de persoon naar, om eens met zijn vuist op tafel te slaan in Veen. Daarvoor lijkt hij wat te bescheiden. Voorlopig blijft hij hard werken om in de basis te komen bij Achilles Veen, waar het de competitie nog niet geweldig gaat.

“Het gaat zeker nog niet goed. We staan veel te laag, maar er zijn twaalf jongens weggegaan bij Veen en we hebben zoveel nieuwe spelers, die nog niet op elkaar zijn ingespeeld en we kampen met blessures. Naast Nick Goossens zijn nu ook Niek Wilborts en Thomas de Man geblesseerd. Daar zit het ook voor een deel in, dat het nog niet zo goed loopt”, denkt Ousmane Traore.

Herpakken

“We zitten nu in de hoek waar de klappen vallen, maar ik heb er wel vertrouwen in, dat het goed gaat komen. We gaan ons herpakken en dat punt komt steeds dichterbij”, kan Traore refereren aan de 2-1 winst op Spijkenisse. Tegen Smitshoek was het resultaat weer negatief met 2-1 verlies. Traore mocht nog twaalf minuten invallen en was dicht bij de 2-2, maar zijn schot spatte op de kruising uiteen.

Hij komt tenslotte even terug op zijn eigen situatie. “Ik heb er een gesprek over gehad met de trainer. Hij geeft aan dat als ik hard blijf werken, mijn kans er aankomt. Ik geloof daar ook wel in en blijf hard werken op de trainingen. Als de kans komt, moet ik hem pakken. Daar zit ik op te wachten. Het seizoen is nog lang, dus we gaan het zien”, besluit de Rijswijker.

Naam: Ousmane Traore

Geboren: 20-01-2000

Leeftijd: 22 jaar

Woonplaats: Rijswijk

Dagelijks leven: Student HBO Social Work

Positie: Spits of buitenspeler

Nico van Es