Praktijk Dokman in Sleeuwijk open tijdens de ‘Dag van de Tandprotheticus’

1 uur geleden

Zakelijk 122 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Het is de landelijke Dag van de Tandprotheticus op zaterdag 25 mei, een initiatief om meer mensen bekend te maken met het vak en met wat de tandprotheticus voor mensen kan betekenen.

Praktijk Dokman geopend

Ook Tandprothetische Praktijk Dokman in Sleeuwijk opent deze ochtend de deuren voor belangstellenden. Een mooie gelegenheid om vragen die er leven over tandprothesen te stellen.

Want de tandprotheticus is voor veel mensen nog onbekend, terwijl die zo’n belangrijke bijdrage aan het welzijn kan leveren.

De tandprotheticus is de specialist die mensen via een gebits- of implantaatprothese helpt aan mooie, nieuwe tanden, aan een stralende lach; misschien wel het belangrijkste ‘lichamelijke visitekaartje’ dat je hebt.

Zonder verwijzing

“Niet iedereen weet dat je voor een volledige prothese of een volledige implantaatprothese rechtstreeks, dus zonder verwijzing, bij ons terecht kan”, weet Liesbeth Dokman van Tandprothetische Praktijk (TPP) Dokman, gevestigd in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk.

“Het grote voordeel dat de klant bij ons heeft, is inspraak in onder andere de kleur en vorm van de tanden. Wij besteden veel tijd aan het voortraject en pas als de klant helemaal tevreden is over het resultaat, gaan wij de prothese daadwerkelijk maken.”

Vergoed vanuit verzekering

De tandprotheticus heeft daardoor voor iedereen een mooie, passende oplossing. “Bovendien hebben wij goede contracten met alle verschillende zorgverzekeraars”, vult Liesbeth aan.

“Uit de basisverzekering wordt 75 procent vergoed, mits het eigen risico op is. De overige 25 procent wellicht uit een goede aanvullende verzekering.”

Na vijf jaar vervangen

Na vijf jaar mag de prothese vervangen worden. Dat is ook noodzakelijk, want een oude prothese kan de kaak op den duur aantasten.

De protheses kunnen jaarlijks worden gecontroleerd, waarbij Arnold en Daan Dokman – vader en zoon en beiden behandelend tandprotheticus – ook de mondgezondheid in de gaten houden.

Kijkje in de keuken

Ook voor wie zelf niet direct vragen heeft over een prothese, maar wel een keer binnen wil kijken in de Sleeuwijkse praktijk staan de deuren voor open tijdens de Dag van de Tandprotheticus.

“Dat horen we ieder jaar weleens tijdens onze open dagen: we lopen hier zo vaak langs, maar weten helemaal niet wat jullie doen”, vertelt Liesbeth Dokman. “Om dat te ontdekken kun je zaterdag een kijkje in de keuken komen nemen.”

Kennismaken

Maak kennis met de praktijk, de medewerkers, met alle mogelijkheden die er al zijn en die nog verder worden uitgebreid door de digitalisering. TPP Dokman is zaterdag 25 mei geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

Tandprothetische Praktijk Dokman

Nieuwe Es 165, Sleeuwijk

0183-302257

info@tandprotheticus.org