Werkendammer Teus Ippel verzamelt en exposeert schoolplaten: ‘Doen me denken aan een simpelere tijd’

29 minuten geleden

Nieuws 86 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • In Museum Het Reghthuys in Giessenburg valt de tentoonstelling van Werkendammer Teus Ippel genaamd ‘Bij de Les’ te bekijken. Vijftig authentieke schoolplaten en diverse schoolartikelen uit de dertiger tot vijftiger jaren, daar bestaat de expositie uit.

Het was een vreselijk moeilijke keuze. Uit de 600 schoolplaten die Teus Ippel in zijn collectie heeft, moest hij er vijftig aanwijzen om tentoon te stellen. Zijn expositie ‘Bij de Les’ is tot 16 juni te zien.

Te jong

Apetrots wandelt Teus Ippel door Het Reghthuys. Zijn schoolplaten geven hem het ultieme gevoel van nostalgie. En dat terwijl Ippel zelf eigenlijk te jong is om het gebruik van de schoolplaten écht meegemaakt te hebben.

“Toen ik op de basisschool zat sloot de meester de week altijd af met een schoolplaat. Dat was toen al helemaal niet meer gebruikelijk, maar hij was er zelf nog zo dol op. Ik kon ook wegdromen in de prenten met Nova Zembla, schepen van Michiel de Ruyter, of natuurverschijnselen. De één was nog mooier dan de ander.”

Rijke geschiedenis

Vele jaren later tikte Ippel zijn eerste schoolplaat op de kop op een marktje. “Die moet ik hebben”, dacht hij toen. “Ik werd weer helemaal teruggebracht in die nostalgie. We hebben als land zo’n rijke geschiedenis met zulke bijzondere verhalen. En wat is er leuker dan om dat met zo veel detail vast te leggen in een tekening.”

Nostalgie alom

Ippel verzamelde de afgelopen dertig jaar ruim 600 schoolplaten. Hij wisselt de schoolplaten die in zijn woon- en slaapkamer hangen om de week, om er zo veel mogelijk te bewonderen. Maar dat zoveel van zijn eigen schoolplaten in één ruimte bij elkaar hangen, gebeurde niet eerder.

Het was secretaris Jan van der Vliet die via via hoorde dat Ippel zo’n heuse collectie had. Een collectie die hij maar al te graag wilde exposeren in het museum. Wim van Wijngaarden stelde de expositie samen en hing de schoolplaten op.

Schoolartikelen

Bij iedere plaat die vroeger in de klaslokalen hing, hoorde een handleiding. Een klein boekje die de leraar hielp het verhaal te vertellen. Ze zijn een stuk lastiger te verkrijgen dan de schoolplaten zelf, maar Ippel wist er toch een aantal te bemachtigen.

Deze worden dan ook tentoongesteld, net zoals een aantal andere bijzondere oude schoolartikelen. Het klassieke leesplankje van Hoogeveen: aap, noot, mies. Een oud schoolbankje. Deelappeltjes. Telplankjes. Noem het maar op.

Simpelere tijd

De schoolplaten en schoolartikelen doen Ippel denken aan een simpelere tijd. Een tijd waarin rust centraal stond. Werken op het land, reizen met paard en wagen. “Het tempo is nu zoveel hoger. We kunnen er eigenlijk wel wat van leren.”

De expositie ‘Bij de Les’ is te zien op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Museum het Reghthuys is te vinden in Giessenburg, Dorpsstraat 10. Leden hebben gratis toegang, bezoekers betalen €3 entree.