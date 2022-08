Niek Wilborts: ‘Stap naar derde divisie bij Achilles Veen nu even wat minder pushen’

VEEN • Bij Achilles Veen vertrok een grote groep spelers. Daarvoor in de plaats zijn er dertien nieuwelingen de selectie komen versterken. Je kan dan ook rustig zeggen dat Veen op zoek gaat naar nieuw elan. Niek Wilborts hoort bij de groep die is gebleven.

Zes jaar geleden kwam Niek Wilborts naar Veen. “Ik wilde eens kijken wat ik op een hoger niveau kon doen dan bij Sarto.”

Hij heeft er nog steeds geen spijt van. “Ik heb het naar mijn zin in Veen en ben er altijd netjes behandeld. Het is een fijne club”, aldus de Tilburger, die de laatste jaren de spelbepalende nummer tien achter de spitsen is geworden en zijn verblijf verlengde met een zevende seizoen.

Dat Achilles Veen op zoek gaat naar nieuw elan, kan Niek Wilborts wel onderschrijven. “We hebben een grotendeels nieuw team en we moeten een nieuwe basis gaan maken. De verwachtingen zijn wat teruggeschroefd. We moeten gaan kijken hoe het gaat lopen en of we kunnen doorgroeien voor een stap naar de derde divisie. Dat moeten we nu even wat minder pushen, denk ik.”

De sfeer in Veen met de oude groep was misschien ook wat te gemoedelijk geworden, onderkent Wilborts. “Dat hebben ze nu ook aangepast met een nieuwe staf en een heleboel nieuwe spelers. Er waait een frisse wind in Veen, zullen we maar zeggen.”

Achilles Veen is nog altijd een club met ambities, onderschrijft Wilborts. Twee seizoenen terug stond de club tegen het einde van de competitie fier op kop van de ranglijst. De ambitie om te promoveren naar de derde divisie was nakend, maar de coronastop gooide roet in het eten en het feest ging niet door.

Het staat in schril contrast tot het afgelopen seizoen. Met name voor de winterstop was het kommer en kwel in Veen, dat worstelde met een slechte start en zich bewoog in de onderste helft van de ranglijst. En dat terwijl de verwachtingen zo hooggespannen waren, maar de club kon die verwachtingen totaal niet waar maken.

“Daar werden we knap chagrijnig en gefrustreerd van”, bekent Wilborts. “Jongens die veel scoorden, scoorden plotseling een stuk minder of kwamen er minder lekker in. Tegen tegenstanders waar we normaal van wonnen, legden we het nu af. Het was niet goed voor de sfeer binnen het team. Je gaat met minder zelfvertrouwen spelen en gaat twijfelen aan jezelf. We hadden tijd nodig om weer op ons niveau te komen. Dat was helaas pas na de winterstop.”

Achilles Veen zette nog een mooie ongeslagen reeks neer, maar strandde op de vijfde plaats. Wilborts vat het in een zin samen. “Het was een seizoen van op en af.”

Niek Wilborts richt zich liever op de nieuwe competitie. Wat die gaat brengen is een beetje koffiedik kijken met een bijna nieuw team. De 27-jarige nummer tien heeft er zin in.

“Op zich sta ik te trappelen en het begint nu wel te kriebelen. In de competitie zitten vijf nieuwe teams. Dat maakt het ook wel leuk.”

De nieuwe jongens moet hij nog beter leren kennen. “Er zitten wel een paar goeie tussen. Op de trainingen zie je dat ze potentie hebben. Je merkt ook bij die jonge gasten, dat ze graag willen en dat heel gretig zijn.”

Op de vraag waar hij Achilles Veen gaat plaatsen, volgt een lichte aarzeling. “Dat is een hele goeie. Als we niet de middenmoot halen, zou ik teleurgesteld zijn. Maar ik verwacht niet dat we er fluitend doorheen gaan. De ervaren jongens zullen de kar moeten gaan trekken. Ik denk dat wij het iedere tegenstander zwaar kunnen maken met de kwaliteiten die we hebben.”

Met de teamspirit zit het ook wel goed, verwacht Wilborts. “Het moet samen uit, samen thuis zijn. Verder heb je de ervaren jongens als Nikki Baggerman en Thomas de Man. Zelf ben ik ook één van de ouderen. We moeten echt als team gaan presteren en we willen zo hoog mogelijk eindigen. Welke plek daar achter staat, durf ik echt niet te zeggen. Het is nu voornamelijk opbouwen naar een punt waar we naartoe willen werken. Belangrijk is dat je de nieuwe trainer de tijd geeft om zijn plannen uit te voeren.”

En zijn eigen doelstelling: “Ik zou op mijn positie wel iets meer mogen gaan scoren. Ik wil meer doelpunten achter mijn naam krijgen. Dat is voor mij een punt om aan te gaan werken. Verder moet ik belangrijk zijn voor het team met de coaching en alle nieuwe gasten en met name de jonge gasten verder helpen. En hard werken.”

