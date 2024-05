130 vissers strijden zes uur lang om felbegeerde Biodone Supercup

DRONGELEN • De derde editie van de Biodone Supercup vindt plaats op zaterdag 18 mei aan de oevers van de Bergse Maas tussen Drongelen en Heusden. Maar liefst 130 vissers zullen om 09.00 uur van start gaan en na zes uur vissen hun vangst laten wegen.

Daarna vindt de prijsuitreiking plaats, waar bekend wordt wie dit jaar met de felbegeerde cup naar huis gaat.

Koppel wedstrijd

De 130 vissers zullen 65 koppels vormen, verdeeld in vijf sectoren van dertien koppels. De eerste sectoren bevinden zich bij watergemaal Hagoort in Drongelen, en de eindsectoren nabij de Heusdense brug.

De organisatoren, HSV Groot Woudrichem en The Dutch Night Crawlers B.V./Biodone B.V. uit Almkerk, prijzen zich gelukkig met dit aantal deelnemers.

Almkerkse wormen

Door middel van de (stek)loting, die ‘s ochtends vroeg plaatsvindt bij Biodone B.V., krijgen de koppels hun steknummer toegewezen. Hier staat voor elke deelnemer een portie Almkerkse viswormen klaar, evenals een lunchpakket. Kortom, proviand voor vis en visser is verzorgd.

Steeds groter

Deze cup wordt inmiddels door veel wedstrijdvissers beschouwd als een van de meest prestigieuze wedstrijden. In 2021 vond de eerste editie van deze wedstrijd plaats op het kanaal van Steenenhoek nabij Gorinchem. Dit is een mooi viswater, maar vanwege het grote aantal deelnemers werd er het daaropvolgende jaar gekozen voor ruimte in de vorm van de Bergse Maas.

Naast dat dit water zich uitstekend leent voor wedstrijden van deze omvang, zijn de vangsten over het algemeen erg goed, wat garant staat voor een leuke visdag.