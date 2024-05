AltenaLokaal overhandigt onderzoek naar mogelijkheden voor natuurbegraafplaats

33 minuten geleden

HANK • AltenaLokaal heeft dinsdagavond tijdens de inloop van de gemeenteraad in ‘t Uivernest in Hank een korte presentatie gegeven over natuurbegraafplaatsen.

De partij streeft ernaar om een natuurbegraafplaats te realiseren in Altena. Adriaan de Jong, initiatiefnemer namens de partij, heeft samen met Karina Boevé onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor.

Op de agenda

Na de presentatie heeft De Jong het onderzoek overhandigd aan Theo Meijboom, de voorzitter van de inloop. Meijboom kreeg de opdracht om het onderwerp op de agenda te plaatsen voor de raadscyclus in juni.

Input van inwoners

In de tussentijd hoopt AltenaLokaal input te krijgen van inwoners van Altena. “Mensen die met ons mee willen denken, belangstelling hebben of meer informatie willen, mogen ons een bericht sturen naar info@altenalokaal.nl”, laten De Jong en Boevé weten.