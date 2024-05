Er zijn nog kramen vrij op Drongelse rommelmarkt: ‘Wil jij spullen verkopen?’

30 minuten geleden

Nieuws 85 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DRONGELEN • Dorpshuis De Oude School in Drongelen organiseert op zaterdag 18 mei de derde editie van de Drongelse rommelmarkt. Er zijn nog kramen beschikbaar.

“Wil jij op de Drongelse rommelmarkt je spullen verkopen? Alleen of samen met buren, vrienden of familie? Meld je dan aan via rommelmarkt@dorpshuisdrongelen.nl”, laten de organisatoren weten.

Borg voor kraam

De rommelmarkt is van 11.00 tot 16.00 uur. Rondom het dorpshuis komen kramen te staan van ongeveer 300x80 cm. Een kraam kost 22,50 euro. Verder wordt er een borg gevraagd van 20,00 euro.

De borg kan direct na afloop van de rommelmarkt opgehaald worden bij de marktmeester. De borg wordt gevraagd, omdat enkele verkopers bij de eerste editie voor het eind van de markt al vertrokken.

Springkussen

Naast de kramen zal er ook een springkussen zijn voor de kinderen. De bar en het terras zullen ook geopend zijn.

‘Dus het is niet alleen maar struinen over de rommelmarkt op zoek naar koopjes. Gezelligheid staat ook centraal. Je kunt dus op het terras met een drankje bijkletsen met bekenden. En als je honger krijgt, kun je bij het dorpshuis ook terecht om te eten.’

Polderradio ook aanwezig

Dit alles gaat gepaard met het geluid van Polderradio op de achtergrond, want zij zullen live uitzenden vanaf de rommelmarkt.