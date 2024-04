Zaden lenen in plaats van boeken: bij de bibliotheek in Hank kan het

HANK • Plukroute Hank en de Bibliotheek CultuurPuntAltena hebben dinsdag een zadenbibliotheek geopend in de bibliotheek in Hank.

Een zadenbieb werkt zoals een gewone bibliotheek: mensen ‘lenen’ (kosteloos) zaden van eetbare en niet eetbare planten. Een dergelijke zadenbieb loopt al op meer dan honderd plaatsen in Nederland. De hoogste tijd dus om deze ook in Hank te openen.

Houd de zadenbieb in leven

Wanneer je zaden leent uit de zadenbieb, laat je de zaden groeien tot een plant. Laat de plant bloeien en in zaden schieten. Oogst de zaden van de plant en lever, een deel van deze zaden, weer in bij de zadenbibliotheek. Zo wordt de zadenbieb in leven gehouden.

Testperiode

Voorlopig is het nog een tijdelijk project om te kijken of het aanslaat. Plukroute Hank regelt de zaden met bijbehorende verpakkingen en informatie.

De bibliotheek zorgt voor ruimte om de zadenbieb uit te stallen, waarbij er ook bepaalde boeken over het telen van planten bij de uitstalling worden neergelegd. Aan het einde van het jaar kijken de partijen samen of het project een doorstart krijgt.

Openingstijden

De zadenbieb is geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Hank. Kijk op www.bibliotheekaltena.nl/openingstijden voor de exacte openingstijden.