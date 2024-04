• Archiefbeeld van een Avond4daagse in Altena.

Eethen en Drongelen organiseren de allereerste Avond4daagse in juni

1 uur geleden

Nieuws 111 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

EETHEN/DRONGELEN • In Eethen en Drongelen vindt van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni de allereerste Avond4daagse plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door een samenwerking tussen de Dorpsraden Drongelen en Eethen.

De deelnemers hebben de keuze uit afstanden van 3, 5 of 10 kilometer. Er zijn wandelroutes uitgestippeld in en rondom Eethen, Drongelen en de nabije omgeving.

Start en finish locaties

De start en finish vinden plaats op dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni bij het Dorpshuis Teratina aan De Korte Bruggert 7 in Eethen. Op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni zijn de start en de finale finish in Drongelen, bij Dorpshuis de Oude School aan Gansoyen 10.

Kosten

De kosten voor deelname zijn voor kinderen tot 16 jaar 3,50 euro, volwassenen betalen 5,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. Dit mag één volwassene zijn die meerdere kinderen begeleidt.

Starttijden

De starttijd voor de 10 kilometer is om 17.45 uur, de 5 kilometer begint om 18.00 uur en met de 3 kilometer lange route zal om 18.15 uur gestart worden. Er is voldoende parkeergelegenheid rondom beide dorpshuizen.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk van maandag 6 mei tot en met woensdag 22 mei en kan via deze website. Hier is alle benodigde informatie te vinden, inclusief het Avond4daagse lied.

Eventuele vragen kunnen ook gesteld worden via secretariaat@dorpsraad-eethen.nl.