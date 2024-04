A27 vanaf knooppunt Hooipolder tot afrit Nieuwendijk dicht: spoedreparatie aan asfalt

ALTENA • Vanwege een spoedreparatie aan het asfalt is de A27 vanaf knooppunt Hooipolder tot afrit Nieuwendijk (22) dicht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maandagmiddag 17.30 uur.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat het wegdek onvoldoende stroef en dus onveilig is. De afsluiting veroorzaakt momenteel bijna drie kwartier vertraging voor weggebruikers.

Omrijden is mogelijk via de A59, A16 en A15. Ook op de A59 is vertraging te verwachten als gevolg van de afsluiting.