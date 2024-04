Van kringloopwinkel naar woonwinkel: nieuwe pand Kringloop Werkendam is geopend

WERKENDAM • Al ver voor tien uur staat een rij mensen te wachten voor de deur van de nieuwe kringloopwinkel aan de Biesboschhaven-Zuid in Werkendam.

Allemaal nieuwsgierig naar het nieuwe aanbod en op zoek naar tweedehands spullen voor een prikkie. In maart sloot de winkel die wordt gerund door vrijwilligers van de Bethelkerk op de Hoogstraat. Ze vonden snel een nieuw onderkomen en zaterdagmorgen ging de winkel open.

Willy Bijl, één van de zeventig vrijwilligers van de Kringloopwinkel van de Bethelkerk, vertelt lachend dat de kringloopwinkel bijna omgetoverd lijkt tot een echte woonwinkel. Ze zegt geen woord teveel. De meubelhoek van de loods is smaakvol ingericht met mooie kussentjes op de bank, smaakvolle vazen op tafel en aan de muur een bijpassend schilderij.

Naast de meubelhoek staan de serviezen uitgestald, met onder andere het bekende boerenbontservies. Aan de andere kant van de serviezen wordt koffie geschonken. De zelfgebakken cake vindt gretig aftrek bij de koffiedrinkers.

Kleding

Op de verdieping wordt kleding verkocht. Vrijwilliger Bas de Haan was intensief betrokken bij de inrichting van de kale loods. “Deze kledingrekken heb ik op de kop getikt bij een kledingwinkel in Breda”, zo vertelt hij.

Den Haan laat tevens de aparte ruimte zien waar de ingeleverde kleding wordt nagekeken, desnoods gewassen en gestreken alvorens ze op maat gesorteerd in de winkel terecht komt. In de rekken hangt vooral zomerkleding, passend bij de tijd van het jaar. Enkele dames verdwijnen al snel in de pashokjes om één of meer kledingstukken te passen.

Ook mochten Oekraïners in de laatste week gratis spullen meenemen

Heel nieuw aanbod

Op de verdieping is tevens de boekenhoek te vinden. Met een leestafel waar de boeken ook gelezen kunnen worden. De kasten verhuisden mee vanaf de Hoogstraat naar de Biesboschhaven. “Aan de Hoogstraat hebben we de laatste maand uitverkoop gehouden en wat overbleef hebben we weggeschonken. Ook mochten Oekraïners in de laatste week gratis spullen meenemen. Alleen kasten om spullen uit te stallen hebben we meegenomen.”

Zo werd het aanbod in de nieuwe kringloopwinkel aan de Biesboschhaven geheel vernieuwd. “De mensen konden drie zaterdagen spullen inleveren. We zijn wel strenger geworden in het aannemen van spullen”, zo vertelt De Haan terwijl hij wijst naar het raam van de loods, waar een lijstje hangt met spullen die ingeleverd mogen worden.

Van kale loods tot gezellige winkel

Na inlevering wordt alles gesorteerd en geprijsd. Gezien het assortiment in de winkel hebben veel Werkendammers de kans aangegrepen om te ‘ontspullen’. De verkoopvoorraad is gevarieerd en bevat ook veel mooie spullen. Bas de Haan besteedde heel wat uurtjes aan de inrichting van de kale loods tot een gezellige kringloopwinkel.

Op de vloer liggen tapijttegels en in een hoek van de loods is een keuken geplaatst. Ook werd een trap op de kop getikt, zodat ook de verdieping gemakkelijk bereikbaar is. De winkel is woensdag, vrijdag en zaterdag open.

Vorig jaar konden we 40.000 euro schenken aan de zending

Erg geliefd

“Het is echt onvoorstelbaar hoe geliefd de winkel is geworden. We proberen de spullen niet te duur te prijzen. Echt dure spullen verkopen we via Marktplaats, dat doen weer twee andere vrijwilligers.”

De Bethelkerk begon twee jaar geleden met de kringloopwinkel op de Hoogstraat. Toen ze daar moest verkassen, konden ze een loods huren aan de Biesboschhaven. Van de gemeente Altena kregen ze voor drie jaar een vergunning.

De opbrengst komt ten goede aan de Zending Gereformeerde Gemeenten. “Vorig jaar konden we 40.000 euro schenken aan de zending, het eerste jaar was dat 20.000 euro.” Een deel van de gespaarde opbrengst gebruikten ze tevens voor de herinrichting van de loods. Naast het steunen van het goede doel ziet de Bethelkerk de verkoop van tweedehandsspullen ook als goed rentmeesterschap.

Kringloopwinkels steeds populairder

Kringloopwinkels worden steeds populairder. Zo heeft Werkendam nog een kringloopwinkel van Woord & Daad, van de Maranathakerk en de Hervormde kerk. Ook heeft GAiN een tweedehandskledingwinkel in het dorp.