Chinook transporthelikopter komt naar Boerenerfdag: ‘Contact met omgeving is belangrijk’

12 minuten geleden

Nieuws 50 keer gelezen

DUSSEN • De Boerenerfdag, die op zaterdag 26 augustus wordt gehouden in Dussen, heeft dit jaar een speciale gast. “Er zal een Chinook transporthelikopter van het Defensie Helikopter Commando op de Boerenerfdag te bewonderen zijn”. vertelt de organisatie.

De achttiende editie van de Boerenerfdag komt steeds dichterbij. Dit keer is het de beurt aan akkerbouwbedrijf Bodemtrouw in Dussen, gerund door Arjan en Anneke de Graaf en hun medewerker. Ook de kinderen zijn regelmatig op het bedrijf te vinden. Samen telen ze onder andere aardappels, uien, bieten, wintertarwe, graszaad, vlas en sperziebonen op ongeveer 150 hectare grond. “We zijn er druk mee bezig, maar we hebben er ook heel veel zin in”, vertellen Arjan en Anneke trots.

Begrip in Altena

De Boerenerfdag is inmiddels een begrip in Altena. Er is voor iedereen wat te doen. Het gehele bedrijf is te bekijken: van de opslag tot de oogstmachines, alles is te zien. De Boerenerfdag is een succes en is nog steeds groeiende. De bezoekers, jaarlijks zijn dat enkele duizenden, zien een ander bedrijf in Altena uit een andere hoek van de agrarische sector. Ook voor kinderen is er van alles te doen: een springkussen waar ze zich helemaal uit kunnen leven, een ponyritje en nog veel meer leuke activiteiten.

Daarnaast kunnen bezoekers op het terras genieten van een bakje koffie en een heerlijke plak zelfgebakken cake. Verder presenteren lokale organisaties en ondernemers zich, natuurlijk ook met streekproducten. Zij vertellen over al hun activiteiten en waarom deze zo belangrijk zijn voor Altena. Ieder jaar is weer compleet anders dan de vorige editie.

Groot raakvlak

Zo ook dit jaar. Bezoekers kunnen dit jaar een echte Chinook transporthelikopter bekijken en de vliegers het hemd van het lijf vragen. Het is een bijzondere samenwerking, de Boerenerfdag en het Defensie Helikopter Commando, maar toch hebben ze een groot raakvlak: zowel de boeren als defensie hebben een belangrijke taak voor iedereen in Nederland en daarbuiten. Maar het uitvoeren van die taak stuit soms op onbegrip. “Daarom willen we samen met het Defensie Helikopter Commando laten zien wat we doen en wat dat betekent voor de mensen hier in Altena en omgeving”, vertelt de organisatie.

Ook het Defensie Helikopter Commando is enthousiast. “Het Maas-Waal-gebied is een van onze laagvlieggebieden. Wij oefenen en trainen hier bijna dagelijks. Dat is belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op inzet. Het contact met de omgeving, in het bijzonder in laagvlieggebieden, is voor ons belangrijk. We moeten oog houden voor elkaars belangen en streven naar een goede balans tussen leefbaarheid en onze operationele gereedheid.”

Uitzwaaien

Bezoekers kunnen vanaf 10.00 uur de Chinook bekijken. Ook zullen onder meer bemanningsleden aanwezig zijn die van alles kunnen vertellen over helikoptervliegen en het belang van oefenen en trainen. Om 16.30 uur worden de bezoekers van uitgenodigd om de Chinook transporthelikopter uit te zwaaien. Deze zal dan namelijk weer opstijgen en terugkeren naar de vliegbasis in Gilze-Rijen.

Gratis entree

De Boerenerfdag is een jaarlijks evenement van Puur uit Altena. Puur uit Altena is een samenwerking tussen ZLTO Altena-Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten. Entree, parkeren en een aantal activiteiten zijn gratis. Wie zijn portemonnee meeneemt, kan iets lekkers of leuks mee naar huis nemen en genieten van de verschillende horecamogelijkheden en andere activiteiten.

De Boerenerfdag start op zaterdag 26 augustus om 10.00 uur en zal om 17.00 uur afgelopen zijn. Het adres van akkerbouwbedrijf Bodemtrouw is Pleunesteeg 10 in Dussen.