Nieuw uitleenpunt van Medipoint opent in Veen: ‘Dit is een uitkomst’

31 minuten geleden

Nieuws 96 keer gelezen

VEEN • Na de sluiting van het Medipoint uitgiftepunt in Almkerk is er goed nieuws voor inwoners van Altena. De zorgwinkel in Veen, gevestigd in Electro World, gaat een samenwerking aan met thuiszorgwinkel Medipoint en Ledenvereniging Thebe Extra. Ze openen een nieuw uitleenpunt voor zorghulpmiddelen.

“Dit Medipoint uitgiftepunt in onze winkel is een uitkomst, omdat mensen liever niet de brug over willen”, aldus Dennis van Roosmalen, eigenaar van de zorgwinkel in Veen. Sinds de sluiting van het uitgiftepunt in Almkerk moesten leden van Thebe Extra namelijk buiten de gemeentegrenzen reizen om te kunnen profiteren van de voordelen die de Ledenvereniging bij Medipoint biedt, zoals het gratis lenen van krukken.

Vraag naar Medipoint

De zorgwinkel in Veen fungeert al sinds 2021 als huur- en uitleenpunt, maar werkte voorheen samen met een andere thuiszorgwinkel. Uit onderzoek van de dochter van Van Roosmalen bleek echter dat er een grote vraag was naar producten van Medipoint. Thebe Extra onderstreepte deze behoefte tijdens een gesprek met de Veense ondernemer, wat heeft geleid tot de samenwerking tussen Medipoint, Zorgwinkel Veen en Thebe Extra. Op dinsdag 30 mei zal het nieuwe uitgiftepunt in Veen officieel geopend worden.

“Ten opzichte van onze vorige samenwerkingspartner heeft Medipoint een uitgebreider pakket”, vertelt Van Roosmalen. “Bovendien is het merk Medipoint goed bekend bij zorgverleners. Mensen geven de voorkeur aan het lenen en huren van bekende merken. Dat blijkt wel, want sinds het begin van onze samenwerking in februari is er veel interesse.”

Lastig om locatie te vinden

Niet alleen Van Roosmalen is blij met de overstap naar Medipoint, ook Inge Berm van Ledenvereniging Thebe Extra is enthousiast. “We zijn erg blij dat er weer een nieuw uitleenpunt van Medipoint in Altena is. Onze leden maken veel gebruik van de samenwerking met Medipoint. Daarom hebben we na de sluiting van het uitleenpunt in Almkerk hard gezocht naar een nieuwe locatie. Dat was best lastig, want er komt veel bij kijken.”

Dat blijkt ook wel als Van Roosmalen vertelt over het nieuwe uitgiftepunt in zijn winkel. “Drie personeelsleden van Electro World zijn opgeleid om het uitleenpunt te runnen. Zij kunnen mensen adviseren, bijvoorbeeld over het gebruik van zorghulpmiddelen.”

Zorghulpmiddelen

Kimberley Baars, Care Consulent bij Medipoint, is uiteraard ook verheugd over het nieuwe uitleenpunt in Altena. Ze vertelt over de zorghulpmiddelen die Medipoint aanbiedt. “We lenen bijvoorbeeld po-, douche- of rolstoelen uit, maar ook krukken, rollators en spullen voor kraamklanten. In Veen zijn alle hulpmiddelen beschikbaar die door de zorgverzekering worden vergoed vanuit de basisverzekering, en alles wat in een auto past.”

Mocht een zorghulpmiddel toch niet in de auto passen, heeft Van Roosmalen een oplossing. “In dat geval bezorgen we het product aan huis. Dit is een extra service die we graag bieden.”

Opening

Na de officiële opening op dinsdag 30 mei zal Medipoint een workshop geven bij het nieuwe uitleenpunt. Van 13.00 tot 14.00 uur worden zorgprofessionals uitgenodigd en van 14.00 tot 17.00 uur inwoners van Altena.

“We merken dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen, maar hoe kunnen ze dat het beste doen? En welke hulpmiddelen zijn hiervoor nodig? Tijdens de workshop, van 14.30 tot 15.30 uur, gaan we hier dieper op in”, vertelt Kimberley. “We hopen mensen beter bekend te maken met zorghulpmiddelen.”

Naast de workshop van Medipoint zal Ledenvereniging Thebe Extra een presentatie geven over wie ze zijn, wat ze doen en waarvoor men bij hen terecht kan. Meer informatie hierover is te vinden op www.thebe-extra.nl. Klusvrouw Natasja Haars uit Almkerk zal ook aanwezig zijn bij de opening van het uitleenpunt.

Aanmelden

Om het aantal aanwezigen bij de workshop te kunnen inschatten, vraagt Van Roosmalen geïnteresseerden om zich aan te melden. “Dit kan door te bellen naar 0416-691221 of door een e-mail te sturen naar veen@electroworld.nl.”