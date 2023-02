College zoekt oplossing voor warme maaltijden en neemt contact op met ouderen

wo 8 feb 2023, 16:53

Algemeen 145 keer gelezen

ALTENA • Het college is door de gemeenteraad aan de slag gezet, met betrekking tot de warme maaltijdvoorziening voor ouderen.

Door prijsstijgingen is Trema medio januari gebruik gaan maken van een andere maaltijdbereider. Sindsdien moeten ouderen hun maaltijd zelf opwarmen, met behulp van bijvoorbeeld een magnetron. De nieuwe maaltijdbereider levert namelijk geen warme maaltijden.

Dit leidde tot commotie bij (naasten van) degenen die gebruik maken van de maaltijdvoorziening, maar ook in de politiek werden vragen gesteld. Veel ouderen zijn niet meer in staat om een magnetron te bedienen, of hebben daar niet de beschikking over. Sommige politieke partijen ontvingen dan ook alarmerende berichten van mensen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond heeft de gemeenteraad het college unaniem opgedragen om proactief contact op te nemen met de ouderen, om te vragen of men zelf in staat is om een maaltijd te verwarmen.

De raad wil voor het eind van de maand geïnformeerd worden over dit onderzoek en wil indien nodig een voorstel tot oplossing van het college krijgen.