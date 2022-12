Ouderen moeten maaltijd voortaan zelf opwarmen: AltenaLokaal en Progressief Altena stellen vragen

vr 30 dec 2022, 14:30

Algemeen 224 keer gelezen

ALTENA • Vlak voor kerst ontvingen ouderen die gebruik maken van een warme maaltijd via Trema het bericht dat zij vanaf 16 januari 2023 zelf hun maaltijd op moeten warmen. Voor AltenaLokaal en Progressief Altena reden om hier schriftelijke vragen aan het college over te stellen.

Inwoners van de voormalige gemeente Werkendam en Woudrichem van 65 jaar of ouder die niet meer zelf in staat zijn een maaltijd te bereiden of boodschappen te doen, kunnen gebruik maken van de maaltijdvoorziening van Trema. Een vrijwilliger brengt dan een warme maaltijd bij de ouderen langs. De ouderen kunnen vervolgens genieten van een lekkere, gezonde, warme maaltijd en op deze manier langer zelfstandig blijven wonen.

Andere maaltijdbereider

Vlak voor kerst ontvingen de ouderen die hiervan gebruik maken een brief waarin stond dat er per 16 januari 2023 iets verandert. Door prijsstijgingen maakt Trema vanaf deze datum gebruik van een andere maaltijdbereider. Dit betekent echter dat de maaltijden niet meer warm worden afgeleverd bij de mensen. De maaltijden moeten de mensen dan zelf opwarmen met behulp van bijvoorbeeld een magnetron.

Veel ouderen zijn echter niet meer in staat om zo’n apparaat te bedienen, of hebben niet de beschikking over een magnetron. Zowel AltenaLokaal als Progressief Altena ontvingen dan ook alarmerende berichten van mensen die zich zorgen maken om ouderen die dit niet zelf kunnen. Voor beide partijen aanleiding om hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college.

Snel antwoord

De partijen willen van het college weten of men op de hoogte is van deze verandering en of het college in gesprek wil gaan met Trema, om de warme maaltijdvoorziening ook in de toekomst voort te zetten. AltenaLokaal en Progressief Altena hopen te bereiken dat aan inwoners van de gehele gemeente Altena de mogelijkheid wordt geboden om een warme maaltijd thuis bezorgd te krijgen, zodat de voorzieningen om langer thuis te kunnen wonen zo optimaal mogelijk zijn. De twee partijen hopen snel antwoord van het college te krijgen.

Ouderen in de voormalige gemeente Aalburg krijgen de maaltijden overigens bezorgd via Pro Seniore. Voor hen verandert er niets.