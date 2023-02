Apparel Design uit Giessen wint IGNITE Award: ‘Hiermee kunnen we nog meer mensen helpen’

GIESSEN • Sociaal ondernemers Sharvan Tmer en Wendy van Pamelen zijn de winnaars van de IGNITE Award 2022. Met hun atelier ‘Apparel Design’, gevestigd in Giessen, wonnen zij maandagmiddag 31 januari tijdens de finale de juryprijs, goed voor een investeringsbedrag van 50.000 euro.

Sharvan en Wendy begeleiden personen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan op een duurzame manier naar een betaalde baan. Ze produceren voor diverse labels op het gebied van kleding, tassen en wonen. Het ondernemersduo kon na afloop amper bevatten dat zij echt één van de winnaars zijn. “Met dit geldbedrag kunnen wij nog meer mensen helpen.”

‘Ideaal ondernemersduo’

Sharvan en Wendy vormen volgens de jury een ideaal ondernemersduo waarmee Apparel Design een vliegende start heeft gemaakt. “Sharvan heeft van jongs af aan zijn vakkennis over het maken van kleding opgebouwd door mee te kijken in de naaiateliers van zijn vader in Syrië. Daarnaast weet hij uit eigen ervaring hoe het is om in Nederland als nieuwkomer je weg te moeten vinden naar de arbeidsmarkt. Wendy kan ook steunen op jarenlange ervaring en een groot netwerk in de textiel en heeft eerder al gewerkt met mensen voor wie een reguliere baan niet altijd vanzelfsprekend is. Samen werken zij met een zeer bevlogen team aan de groei van Apparel Design waarmee zij een eigen merk willen neerzetten en medewerkers een volwaardige baan zullen bieden”, aldus de jury.

IGNITE Award

De IGNITE Award is een initiatief van het Anton Jurgens Fonds, om startende sociaal ondernemers een vliegende start te geven. De jury reikte bij de Prodentfabriek in het centrum van Amersfoort drie prijzen uit bestaande uit een investeringsbedrag van 100.000, 50.000 en 30.000 euro dat de ondernemers op weg helpt hun plannen uit te voeren.

De hoogte van de geldprijs is afhankelijk van de grote van hun onderneming. Naast Apparel Design vielen nog twee ondernemingen in de prijzen. Toespijs uit Zoetermeer ontving 30.000 euro en Taaly uit Amsterdam ging met 100.000 euro naar huis.