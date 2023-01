Petitie tegen komst groot religieus complex in Dussen: ‘We zijn bang voor de overlast’

DUSSEN • Een aantal inwoners van Dussen zijn een petitie gestart tegen de komst van Frontrunners Ministries naar het voormalige partycentrum De Rietpluim. Evangelist Tom de Wal, van Frontrunners Ministries, wil hier een groot religieus complex bouwen. Omwonenden vrezen voor overlast.

De petitie is gestart door Helga Gardenier en haar partner Rob Suyskens. Zij wonen vlakbij het voormalige partycentrum, dat begin vorig jaar werd gekocht door Stichting Frontrunners Ministries. Momenteel is de ‘interkerkelijke organisatie’, zoals De Wal Frontrunners noemt, nog gevestigd in Werkendam, maar dit pand wordt te klein.

Volgens de conceptplannen wil De Wal, die oorspronkelijk uit Dussen komt, op de plek van De Rietpluim een groot congrescentrum realiseren. Het nieuwe pand zou onderdak moeten bieden aan onder andere een bijbelschool, congreszalen, kantoor, studio en een distributiecentrum. Uit kadastergegevens blijkt dat Frontrunners Ministries naast De Rietpluim ook percelen grond rondom het voormalige partycentrum heeft aangekocht. Hier zouden onder andere parkeerplekken gerealiseerd moeten worden.

Toen Helga en Rob een jaar geleden naar hun nieuwe woning aan de Oude Kerkstraat in Dussen verhuisden, hadden zij nog geen weet van de plannen van Frontrunners Ministries. Door een artikel in de krant werden zij erop geattendeerd, waarna ze verder op onderzoek uitgingen. Gesprekken met de gemeente Altena volgden, maar bezwaar maken kon nog niet. Er is namelijk nog geen vergunningsaanvraag ingediend, al voerde De Wal en de gemeente al wel enkele gesprekken.

Om omwonenden van de Oude Kerkstraat in Dussen, en andere geïnteresseerden, op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom De Rietpluim, besloten Helga en Rob een Facebook-groep (Oude Kerkstraat Dussen) op te richten. Hierin delen inwoners van Dussen zorgen met elkaar. Ook startten Helga en Rob een petitie.

Petitie ruim 230 keer ondertekend

“Inmiddels heeft de groep al 142 leden en is de petitie door meer dan 230 mensen ondertekend”, vertelt Helga, die ook uitlegt waartegen precies bezwaar wordt gemaakt.

“De Rietpluim ligt aan een erg smalle dijk, die niet bestemd is voor doorgaand verkeer. In het verleden is hier een parallelweg aangelegd om de dijk te ontlasten van verkeer dat naar de pont gaat. We vrezen dat met de komst van de Frontrunners en alle activiteiten die ze willen ontplooien er een grote toename van verkeer en mensen komt. We zijn bang voor de overlast die dit gaat veroorzaken.” Volgens Helga zal niet alleen de Oude Kerkstraat last hebben van de toename in verkeer, maar ook de rest van het dorp. “Het verkeer moet over dezelfde rotonde, als het verkeer dat het centrum van Dussen in wil.”

De inwoners van Dussen vinden dat de plannen van Frontrunners Ministries niet geschikt zijn voor het kleine dorp. “Als ze alleen al een zaal willen realiseren waar 1250 mensen in kunnen terwijl Dussen zelf zo’n 2500 inwoners heeft, geeft dat scheve verhoudingen.”

Niets tegen Frontrunners

Helga benadrukt overigens dat de opstellers van de petitie niets tegen de organisatie zelf hebben. “Wij hebben puur bezwaren tegen de vestiging op deze plek. Als ik hoor dat iemand het heeft over het opwekken van doden wil ik daar ver bij vandaan blijven, maar dat mag ieder voor zich weten. Het is geen heksenjacht tegen de Frontrunners.”

De bezwaren hebben Helga en haar partner niet zelf kenbaar gemaakt bij Tom de Wal, die na een eerder verschenen artikel wel bij hen aan de deur is geweest. “Bij vragen konden we ons melden, maar dat voelt als mosterd na de maaltijd. Ik heb het idee dat we alleen nog maar de officiële weg kunnen bewandelen, aangezien het pand en de grond al is aangekocht door Frontrunners.

Zodra de vergunningsaanvraag gedaan wordt zullen Helga en haar partner de petitie bij de gemeente Altena aanbieden. Tot die tijd kan de petitie, welke te vinden is op www.petities.com, ondertekend worden.