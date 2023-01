• Eén van de heggen in de Struikwaard in Giessen.

Nieuwe actie in Altena om biodiversiteit te verbeteren: gratis struweel of heg

44 minuten geleden

Algemeen 81 keer gelezen

ALTENA • Wildbeheereenheid Land van Altena en natuurbeschermingsvereniging Altenatuur hebben de handen weer ineen geslagen voor een nieuwe actie.

De wildbeheereenheid Land van Altena en natuurbeschermingsvereniging Altenatuur spannen zich samen met verschillende gebiedspartners wederom in voor het versterken van de biodiversiteit in Altena. Een goede en blijvende manier om de biodiversiteit te versterken, is het aanplanten van heggen en struweel. Hierdoor ontstaat er meer schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten, zoals insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Daarnaast verfraaien deze elementen het landschap. Veel van deze inheemse soorten zijn namelijk bloeiende en bes-dragende planten. Ook in Altena kan het aanplanten van inheemse heggen en struweel een impuls geven aan de biodiversiteit. Daarom is het streven van deze actie om Altena te verrijken met ruim 30.000 stuks inheemse bomen en struiken. Aanvullend kunnen aangrenzend inheemse bloemenmengsels worden ingezaaid.

Gratis struweel of heg

Wildbeheereenheid Land van Altena, natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Brabants Landschap Coördinatiepunt Landschapsbeheer, Nationale Postcodeloterij, gemeente Altena, Rabobank Altena-Bommelerwaard, Agrarische Natuurvereniging de Biesbosch en wildbeheereenheid De Biesbosch hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om deze heggen en struweel kosteloos aan te kunnen planten op agrarische of particuliere grond, buiten de bebouwde kom, op het grens van het bouwblok of daarbuiten binnen de gemeente Altena.

Beplantingsplan

Samen met de grondeigenaar wordt er een beplantingsplan bedacht. Dit hoeft niet altijd een lange heg te zijn. Enkele struiken op de grens van het bouwvlak, op een ongebruikte hekkendam of een erfbosje zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. Voor iedere locatie wordt er samen gekeken wat de mogelijkheden zijn.

De planten worden vervolgens samen met vrijwilligers in het voor- of najaar van 2023 kosteloos aangeplant. Door de bijdragen van de verschillende partijen is er budget om ruim 30.000 stuks inheems plantgoed aan te planten, wat vergelijkbaar is met een bloeiend lint van zo’n 7,5 kilometer lengte.

Aanmelden voor struweel of heg

Geïnteresseerde grondeigenaren in het buitengebied van Altena kunnen zich melden door een mail te sturen naar struweelheg-altena@gmail.com. De inschrijving sluit zodra het beschikbare budget opgemaakt is.