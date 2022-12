Leden van ACKC verkopen versgebakken oliebollen aan de deur

do 29 dec 2022, 08:37

Algemeen 49 keer gelezen

ALMKERK • De leden van korfbalclub ACKC komen, op zaterdag 31 december tussen 09.00 uur en 12.00 uur, weer met versgebakken oliebollen in Almkerk, Uppel, Waardhuizen en Uitwijk aan de deur.

Volgens traditioneel recept worden er al jaren ambachtelijke bollen gebakken in het eigen clubhuis. Dit zijn geen fabrieksoliebollen; ze worden volgens ambachtelijk recept gebakken en dit levert heerlijke oliebollen op.

Voor vijf grote oliebollen wordt 4,00 euro gevraagd. Vooraf bestellen is mogelijk via de website www.ackc.nl, of door te bellen naar Anne van Breugel (06-21494002).