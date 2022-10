Vmbo Schans heeft nieuw identiteitsbewijs: ‘We waren toe aan een nieuwe missie en visie’

19 minuten geleden

68 keer gelezen

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk is volop in ontwikkeling. De middelbare school heeft een nieuw identiteitsbewijs en er zijn een aantal onderwijskundige ontwikkelingen doorgevoerd. “We waren toe aan een nieuwe missie en visie”, vertelt directeur Monique Branderhorst.

“Na de coronapandemie merkten we dat leerlingen minder gemotiveerd waren om actief te zijn op school. Ze waren het ritme en de regelmaat van het naar school gaan kwijt, maar ook een deel van hun motivatie.” Het team van Schans ging in gesprek met leerlingen en ouders en stelde ook zichzelf de vraag: ‘Wat kunnen wij er aan doen om het onderwijs aantrekkelijker te maken?’. “Deze gesprekken waren een hele belangrijke aanleiding voor de ontwikkelingen die we als school nu doorgevoerd hebben”, geeft Branderhorst te kennen.

Afwisselende praktijklessen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er meer behoefte is aan afwisselende praktijklessen en leren buiten de school. Met deze informatie op zak, ontwikkelde vmbo Schans een nieuwe missie en visie. De rode draad hierin is dat leerlingen meer plezier krijgen in het leren. Vier uitgangspunten moeten daaraan bijdragen. Namelijk dat leren het beste gaat wanneer je dit samen doet, leren het leukst is wanneer je iets te kiezen hebt, leren belangrijk is wanneer de leerstof er echt toe doet en dat leren het beste gaat wanneer je ruimte voelt voor eigen ideeën. “Dit zijn de ingrediënten voor de leerlingen om meer plezier te krijgen in het leren”, vertelt Branderhorst.

Om deze vier uitgangspunten naar de praktijk te vertalen, werd het onderwijsprogramma deels aangepast. Zo krijgen de nieuwe brugklasleerlingen sinds dit schooljaar het vak ‘talenttijd’. Dit vak staat dagelijks op het programma en versterkt de sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard zijn er bij Schans ook theorielessen die voorbereiden op het examen, maar is er met deze ontwikkeling meer balans tussen praktijk en theorie in de onderbouw gekomen.

Challenges

Bij het vak talenttijd werken de leerlingen met challenges. Dit zijn uitdagende opdrachten, waar leerlingen gedurende vijf weken aan werken. Tijdens het uitvoeren van de opdrachten worden zij begeleid door hun mentor, maar een belangrijk onderdeel is ook juist dat de leerlingen zelf mogen weten hoe ze de challenge uitvoeren. “De eerste challenge van dit jaar heet ‘Wie ben jij?’. De leerlingen mogen zelf creatieve manieren bedenken om te laten zien wie zij zijn. Dit varieert van een meisje dat een film over zichzelf maakt, tot een jongen die van hout een voetbalstadion bouwt en zichzelf op die manier voorstelt”, vertelt Marly Zijlstra, projectleider en docent talenttijd.

Doordat de leerlingen zelf invulling mogen geven aan de challenge, kunnen zij ontdekken waar ze goed in zijn legt de docent uit. “Bij dit vak worden de leerlingen niet beoordeeld op het eindproduct, maar wordt er op basis van diverse competenties teruggekeken op de afgelopen periode. In de zesde week van de periode is er een zogenaamde Spiegelweek, waarin de mentor samen met de leerling en ouders terugkijkt op de challenge. Is het bijvoorbeeld gelukt om goed te plannen, heb je samengewerkt en wat heb je geleerd? Het is de bedoeling dat de leerlingen op deze manier hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.”

Bovenbouw

Niet alleen bij de eersteklassers wordt er aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen gewerkt, maar ook in de bovenbouw. Hier is gestart met wekelijkse stages bij bedrijven in de regio. “De leerlingen leren op deze manier alles wat komt kijken bij het hebben van een baan en zij ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn”, licht de directeur van Schans toe. “Daarnaast kunnen zij zich op deze manier oriënteren op de verschillende beroepen en hun vervolgopleiding in het mbo of op de havo.”

Nieuw logo en nieuwe slogan

Schans heeft sinds dit schooljaar ook een nieuw logo en een nieuwe slogan, namelijk ‘Kom verder!’. “Wij zijn een hele gastvrije school. Dus enerzijds is de slogan heel hartelijk bedoeld. Maar ook ‘kom verder’ in je ontwikkeling als leerling. Ontdek waar je goed in bent, wat je talenten zijn en leer die ook benutten. Onze missie is dat de leerlingen deze talenten ook inzetten voor anderen.”

Vmbo Schans houdt op woensdag 19 oktober een doe-middag en open avond.



De doe-middag, van 15.00 uur tot 17.00 uur, is voor leerlingen uit groep 7 en 8. Tijdens deze middag kunnen zij ontdekken hoe het is om brugklasleerling op Schans te zijn. Aanmelden voor de doe-middag kan door op deze link te klikken.



Op de open avond zijn naast de leerlingen ook de ouders/verzorgers van harte welkom. Tijdens deze avond, van 19.00 uur tot 20.30 uur, presenteren alle vakken zich in de lokalen. Er zijn kleine opdrachtjes voor de kinderen en aan de ouders/verzorgers wordt voorlichting gegeven. Aanmelden voor de open avond kan door op deze link te klikken.