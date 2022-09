Phaidra Friezencarrousel komt naar de Streekdagen: spektakel te paard

1 sep, 12:22

Algemeen 106 keer gelezen

MEEUWEN • Tijdens de Streekdagen worden de bezoekers getrakteerd op een show van Phaidra. Deze groep van zestien amazones rijdt met hun Friese paarden een carrousel; een show waarbij figuren door meerdere ruiters gelijktijdig wordt gereden. En dat geeft een spectaculair effect.

Het Friese paard is op zich al een prachtige verschijning; de vaak gitzwarte paarden hebben bijzonder lange manen, dito sokken (de haren vlak boven de hoeven) en ze bewegen zich uitermate elegant. Als je er dan niet één, maar zestien tegelijkertijd in de baan ziet verschijnen, met op hun ruggen prachtig aangeklede amazones, dan weet je niet meer waar je moet kijken. Kortom, de show van Phaidra tijdens de Streekdagen mag u niet missen!

Monique Moonen is één van de amazones, die al vanaf het begin in 2001 bij het elegante gezelschap betrokken is. “Het is een heel mooi gezicht”, vertelt Monique. “Ik ben zelf lid vanaf het eerste uur, heb het klappen van de zweep meegekregen. We hadden allemaal Friezen, toen dachten we: kunnen we daar iets mee doen? We hebben met zijn allen de schouders eronder gezet en zijn Phaidra begonnen. We zijn gestart met vier ruiters. Nu hebben we twintig rijdende leden, die afwisselend meedoen, afhankelijk van beschikbaarheid en blessures.”

De dames oefenen elke week onder het toeziend oog van Sylvia Naagen, de commandante van de groep. Zij is succesvol grandprixamazone en jurylid bij dressuurwedstrijden. “Sylvia staat elke week voor ons klaar om ons les te geven in Berlicum bij manege De Schutskooi. Ik heb echt respect voor al onze leden, die overal vandaan komen om elke week te trainen. We hebben onderling een goede band met elkaar.”

“Het is heel fijn dat we weer gevraagd worden voor de Streekdagen”, vertelt Monique trots. “Dat is toch een teken dat het goed bevallen is de vorige keer in 2017. We hebben inmiddels wat nieuwe leden en er is een hoop gebeurd. Het optreden in Ahoy tijdens de show van de Spaanse Rijschool uit Wenen was wel een hoogtepunt in onze carrière. Al die shows liepen gewoon. Ze willen graag weer samenwerken, maar geen idee wanneer het weer kan. En dat voor een uit de hand gelopen hobby.”

Tijdens de shows rijdt Monique zelf vooraan, of zoals dat in de paardenwereld heet, op kop. Monique: “Omdat Sylvia niet altijd aanwezig kan zijn, geef ik de commando’s. Met een fluitje. Ik houd de muziek bij en zorg dat de proef goed loopt. Een dressuurproef rijden is al moeilijk, maar carrousel rijden met zoveel man, dat is heel intensief. Ze moeten hetzelfde doen, op hetzelfde moment. Het moet allemaal maar net lopen. Het is te doen hoor en het is verschrikkelijk leuk. En als het publiek laat merken dat ze het leuk vinden, geeft dat een kick.”