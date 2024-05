Deze kringloopwinkel in Werkendam is weer open en kan spullen gebruiken

WERKENDAM • De kringloopwinkel van Woord en Daad in Werkendam is weer open kan nog spullen gebruiken.

Hulp verlenen

In het centrum van Werkendam, aan het Molenplein 2a staat de Kringloopwinkel van Stichting Woord en Daad. Met meer dan vijftig jaar ervaring in het verlenen van hulp in ontwikkelingslanden, heeft de stichting een netwerk van kringloopwinkels opgebouwd als één van haar pijlers van haar inkomsten.

Breed scala aan producten

Ondanks haar bescheiden omvang weet de kringloopwinkel een breed scala aan tweedehandsproducten aan te bieden. Van boeken tot speelgoed, en van puzzels tot curiosa, het assortiment spreekt zowel jong als oud aan. Ook worden er ambachtelijke producten zoals honing en koffie verkocht.

Spullen inleveren

De winkel draait niet alleen om verkoop maar ook om gemeenschapszin en duurzaamheid. Toch kan de kringloopwinkel nieuwe spullen gebruiken. Vooral nette kinderkleding in maat 64 tot 176 wordt op prijs gesteld.

”Heeft u spullen die wij verkopen over? Heel fijn wanneer u dit aan ons wil geven”, aldus de organisatie. Donaties kunnen zowel in de winkel als bij de familie Schot (Maria van Reigersbergenweg 49 in Sleeuwijk) en Donker (Rietheuvel 6 in Werkendam) worden ingeleverd.

De winkel is open op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur.