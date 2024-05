Voorbereidingen Maestro Nieuwendijk 2.0 in volle gang

NIEUWENDIJK • Na het daverende succes in 2017 zullen opnieuw vijf bekende Nieuwendijkse gezichten strijden om een felbegeerde Maestro-titel. Fanfare O.N.S. organiseert op zaterdagavond 25 mei namelijk voor de tweede keer een Maestro concert in de tot muziektheater omgebouwde sporthal ‘De Iris’.

Natuurtalent gezocht?

Na maanden van oefenen voor zowel orkest als kandidaten komt het spannende moment nu erg dichtbij. Zijn alle lessen en repetities onder leiding van O.N.S. dirigente Anneke Konings-Kros voldoende gebleken? Is er thuis veel en goed geoefend? Krijgen de kandidaten het orkest onder controle? Zit er soms een natuurtalent bij? Of juist een amuzikale stuntman of -vrouw, die vooral inspeelt op de sympathie van de muzikanten?

Dit zijn de maestro’s

Voor de leden van het orkest is het ook een belevenis. Zij krijgen burgemeester Egbert Lichtenberg, dominee Nico de Lange, ras vrijwilligster Tonny van Drunen, mannenkoorvoorzitter Hillebrand Dekker en huisartsenpraktijkmanager Mirjam Schram voor hun neus met de dirigeerstok. Deze Maestro’s worden beoordeeld door een Nieuwendijkse vakjury met verstand van zaken.

Bekend van tv

Serieuze en hilarische momenten wisselen elkaar in rap tempo af. En voor publiek en jury wacht een prachtige avondvullende muzikale spektakelstrijd, zoals ook bekend van de gelijknamige televisieshow.

Groots uitpakken

Net zoals bij de voorgaande editie in 2017 pakt de fanfare bij haar voorbereidingen groots uit. Vooral op technisch gebied is het neerzetten van een dergelijke show een uitdaging. Op licht, geluid, camera’s en beeldschermen is niet bezuinigd, want iedereen moet de Maestro’s in actie natuurlijk van alle kanten kunnen zien.

Dit zijn de juryleden

Dat geldt niet alleen voor het publiek maar zeker ook voor de vakjury, die opnieuw uit drie Nieuwendijkse gezichten bestaat. Het eerste jurylid is Lijn van der Wiel. Lijn is geboren en getogen in Nieuwendijk en muzikant in hart en nieren. Ze dirigeert regelmatig projectorkesten in de kerk in Nieuwendijk én is dirigent van Nederpopkoor A27.

Gerrit Oldenburg is de tweede Nieuwendijker die in de jury plaatsneemt. Hij studeerde aan de Brabantse Dansacademie en heeft zijn sporen in de danswereld verdiend als beroepsdanser bij het Scapinoballet. Gerrit zal tijdens het jureren vooral op charisma, uitstraling en mimiek gaan letten.

Het derde jurylid is een wat minder bekende Nieuwendijker Hans Leenders. Hij is verbonden aan het Rotterdams Conservatorium, en is beroepsdirigent in binnen- en buitenland. Nog leuk om te melden is dat Hans ook bij de ‘echte’ Maestro op televisie betrokken is. Hij studeert dan vooraf de stukken die de Maestro’s moeten gaan dirigeren met het orkest in.

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsbewijs voor deze muzikale show? Mail dan naar: info@fanfare-ons.nl. U ontvangt een mail ter bevestiging met informatie over de betaling. Na betaling zorgt fanfare O.N.S. ervoor dat u de kaartjes thuis bezorgd krijgt.

Kaartjes kunnen ook gekocht worden bij COOP Nieuwendijk, Dorpshuis Tavenu en bij De Juf’s Muziekwinkel, Vijverstraat 23. Een entreebewijs kost 15 euro.