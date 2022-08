Showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk wint gouden medaille tijdens Wereld Muziek Concours

31 jul, 20:07

Algemeen

SLEEUWIJK • Showkorps Wilhelmina heeft zaterdag opnieuw een gouden medaille gewonnen op de marswedstrijden tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. De muzikanten kwamen uit in de World Division en behaalden een score van 86.63 punten.

Ook in 2013 wist Showkorps Wilhelmina een gouden plak te veroveren op het Wereld Muziek Concours. ‘Samen musiceren, presteren en vooral plezier maken is waar we het voor doen. En dat kwam deze dag allemaal samen. Wij bedanken onze supporters voor hun support tijdens deze lange dag in Kerkrade’, laat het showkorps weten via Facebook.

Het showkorps feliciteert ook alle andere orkesten met hun prestatie op het WMC. ‘Geweldig dat we weer muziek met elkaar mochten maken.’