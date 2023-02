Zes mannen krijgen werkstraf voor betrokkenheid bij ongeregeldheden in Veen

do 9 feb 2023, 17:24

VEEN • Zes mannen, woonachtig in de gemeente Altena en Vianen, zijn door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen van 160 en 180 uur, vanwege hun betrokkenheid bij ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling van 2021/2022 in Veen.

De opgelegde werkstraffen zijn ten dele voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar. Dit wil zeggen dat als de mannen binnen twee jaar weer in de fout gaan, zij ook het resterende deel van hun taakstraf uit moeten voeren.

Vier personen werden ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de gemeente Altena, van 150 of 270 euro.

De rechter oordeelde dat de zes mannen zich schuldig hebben gemaakt aan het leveren van banden en een stookauto en het in brand steken hiervan. Tegen een aantal mannen was er naast een werkstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. De rechter ging hier niet in mee.

De veroordeelde mannen variëren in leeftijd van 19 tot en met 24 jaar.