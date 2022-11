• In de woning stond een bankstel in brand.

Brand in leegstaande woning aan de Hoofdstraat in Genderen

GENDEREN • De brandweer van Genderen is zaterdagavond omstreeks 21.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Hoofdstraat in Genderen.

Niet veel later schaalde de brandweer op naar ‘middelbrand’ wat inhoud dat ook de brandweer van Wijk en Aalburg werd opgeroepen.

Ter plaatse bleek het te gaan om een bankstel wat in brand stond. Het bankstel stond in een leegstaande woning. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Mogelijk zijn vandalen de woning binnengedrongen en is het bankstel in brand gestoken.

De woning staat al enkele jaren leeg. De brandweer kwam in totaal met drie voertuigen ter plaatse, maar konden al snel weer terug naar de kazerne.