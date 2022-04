Voltena dames winnen in Werkendam ook tweede play-off wedstrijd

WERKENDAM • In de B-poule van de eredivisie volleybal voor dames wist Team Voltena Dames 1 ook de tweede wedstrijd te winnen. Tegenstander was Lammerink Installatiegroep Set Up ’65 dames 1.

Na een flitsende start van de Werkendamsen, de eerste set werd met 25-14 gewonnen, kwamen de dames uit Ootmarsum sterk terug in de tweede set. De derde set ging weer naar het thuis-team, dat daarna verzuimde de volle winst te pakken. De vierde set ging met 26-24 naar het uit-team, waarna Voltena de ultieme kans om de wedstrijd alsnog te winnen pakte met een score van 15-9 in de vijfde set.

Daarmee gaat Voltena vooralsnog aan de leiding in de B-poule. Komend weekend is een dubbel weekend, op zaterdag wordt om 19.00 uur in De Crosser gespeeld tegen Team Eurosped Dames 1, de return is gelijk de dag erop om 14.30 uur in Vroomshoop.