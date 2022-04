De jonge Daniël da Silva Mendes krijgt steeds meer speeltijd van Michel Langerak

WERKENDAM • Daniel da Silva Mendes behoort tot de nieuwe jonge lichting van Kozakken Boys die de selectie van trainer Michel Langerak wat lucht geeft. De bijna 21-jarige Dordtenaar - volgende week is hij jarig - krijgt evenals de twee jaar oudere Gino Creutzburg steeds vaker speeltijd.

Noodgedwongen omdat Langerak door ziektes en blessures van vaste waarden als Kaj Ramsteijn en Frenk Keukens nogal eens in de problemen komt. Daniel da Silva Mendes had zijn opleiding bij FC Dordrecht. Toen Peter Drijver, hoofd jeugdopleiding, vanuit Dordrecht naar Kozakken Boys kwam, haalde hij de sterke verdediger, toen even clubloos, over met hem mee te gaan.

Aanpassen

“Ik heb daar geen moment spijt van. In het begin was er de pech dat de competitie bij onder 23 door corona stilviel.”

In het nieuwe seizoen mocht Da Silva Mendes in de winterstop aansluiten bij het eerste elftal. “Voor mij was het wel aanpassen, maar ik ben goed opgevangen en heb nu het gevoel dat ik er echt bij hoor.”

Uitstekend debuut

In de thuiswedstrijd tegen het grote IJsselmeervogels debuteerde hij onlangs in de basis. “Mooi dat de trainer mij het vertrouwen gaf. De vaste rechtsback Frenk Keukens was ziek en de trainer vertelde dat ik ging spelen. Natuurlijk was ik verrast, maar ik hield mij groot en vertelde hem dat ik er klaar voor was.”

Da Silva Mendes kan terugkijken op een uitstekend debuut. Na wat invalbeurten pakte hij uit tegen GVVV zijn tweede basisplaats in de Jacks League. Zaterdag in Katwijk kreeg hij in de slotfase opnieuw speeltijd. “De trainer vroeg mij dit keer aanvallend druk te zetten en zo wat te forceren. Jammer dat de gelijkmaker niet viel, want dat had mijn invalbeurt een extra tintje gegeven.”

Da Silva Mendes blijft ook volgend seizoen op amateurbasis bij de A-selectie betrokken. Op deze wijze kan hij op termijn een contract afdwingen. “Ik heb begrepen dat de nieuwe trainer, mijnheer Calderwood, ook graag jonge spelers een kans geeft. Daar hoop ik dan maar op.”

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt Altena)