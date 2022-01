NOAD’32 pakt uit met keepersdag: ‘Iedereen is welkom’

WIJK EN AALBURG • Alle keepers uit Altena in de leeftijd van 8 tot en met 19 jaar kunnen dinsdag 3 mei 2022 omcirkelen in hun agenda. Op deze dag organiseert sv NOAD’32 een heuse keepersdag voor alle geïnteresseerde doelmannen en vrouwen.

“Het wordt de eerste keer dat we zo’n dag op het sportcomplex van NOAD’32 organiseren”, vertelt Lars Ploeg, initiator van de keepersdag. “Vroeger heb ik zelf heel vaak aan keepersdagen deelgenomen bij andere clubs en daarom wilde ik hier ook zo’n dag organiseren. Ik ben sinds drie jaar keeperstrainer van de dameselftallen en je merkt dat keepers toch een beetje het ondergeschoven kindje zijn.”

Volgens Lars blijkt dat uit hele simpele dingen. “Als er een doelpunt wordt gescoord kruipen tien man bij elkaar, terwijl de keeper in zijn eentje blijft staan. En er worden hier heel erg veel dingen georganiseerd, maar dat zijn vooral voetbal gerelateerde dingen die maar weinig gericht zijn op keepers.”

Toch is dit niet de enige reden waarom Lars de keepersdag wilde organiseren. “Ook om het niveau van de kinderen omhoog te krikken en om iets leuks te organiseren dat enkel en alleen op keepers gericht is.”

Eigen ervaring

De keeperstrainer weet uit eigen ervaring hoe leuk het is om deel te nemen aan een keepersdag. “Ik kan me alle dagen die ik vroeger bezocht heb herinneren. Dat blijft toch hangen.” Lars wil de dag groots aanpakken en schreef daarom alle clubs uit de regio reeds aan.

“Ik hoop dat we heel veel kinderen mogen verwelkomen. Iedereen is welkom, ook leden van andere clubs. Jongens en meiden, het maakt allemaal niets uit. Zolang ze het keepersvak leuk vinden zijn ze allemaal welkom. Zelfs als kinderen nog niet voetballen, maar het hun wel leuk lijkt om het keepersvak te leren.” Lars verwacht in totaal zo’n zestig kinderen te mogen ontvangen.

Programma

De keepersdag kent een vol programma, maar Lars wil slechts een tipje van de sluier oplichten. “Ik heb het liefste dat de dag helemaal nieuw is voor de kinderen. Zo missen ze niet de hele dag, doordat ze op voorhand één onderdeel niet leuk vinden. Dat zou jammer zijn.” Hij wil al wel onthullen dat er enkele keepersmerken naar NOAD komen. “Zij komen hier een praatje doen. Dus ze leggen bijvoorbeeld uit wat de verschillen zijn tussen bepaalde keepershandschoenen, welk materiaal je het beste kunt gebruiken en wat niet etc.”

Trainen

De ochtend zal verder in het teken staan van het trainen van de keepers. “Dit zal gaan over techniek; het vangen, hoge en lage ballen en het duiken”, vertelt Lars. Ook zullen er twee profclubkeepers en een Instagram-keeper komen om een demonstratie te verzorgen.

In de middag worden er allerlei oefeningen in spelvorm georganiseerd. “Hierdoor zit er ook wat competitie in het programma. Daarnaast zullen de kinderen een leuk aandenken krijgen”, vertelt de keeperstrainer van NOAD’32.

Lars geeft aan het leuk te vinden, wanneer meer clubs uit de regio speciale keepersdagen zouden organiseren. “Andere clubs organiseren zo’n dag weer op een hele andere manier en het blijft toch leuk voor de kinderen.” De keeperstrainer is dan ook niet te beroerd om andere clubs te helpen bij het organiseren van een dergelijke dag. “Het voordeel van het wonen in onze relatief kleine gemeente is het feit dat je elkaar allemaal kunt helpen”, stelt hij.

Deelname aan de keepersdag bij NOAD’32, die tot 15.00 uur ‘s middags zal duren, kost 15 euro. Hier is de lunch bij inbegrepen. Aanmelden voor de dag kan via www.noad32.nl/keepersdag-3-mei.