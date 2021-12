Raïsa Schoon genomineerd voor Ingrid Visser Awards: stembussen zijn open

WERKENDAM • Sinds 2013 worden de Ingrid Visser Awards uitgereikt aan de beste volleyballer, volleybalster en het beste talent. Ingrid Visser is 514-voudig volleybalinternational, en is in 2013 door een misdrijf om het leven gekomen. Ter nagedachtenis aan haar imposante carrière zijn de awards naar haar vernoemd.

Dit jaar behoort ook de uit Werkendam afkomstige Raïsa Schoon, samen met haar beachvolleybal partner Katja Stam, tot de genomineerden. In haar jeugd pakte Raïsa vele records en in 2021 won ze op 19-jarige leeftijd het olympisch kwalificatietoernooi, waarmee ze zich plaatste voor de Olympische Spelen in Tokio. Ook won ze zilver op het Europees kampioenschap en werd ze Nederlands kampioen.

De award wordt toegekend op basis van stemmen van een publieksjury en een vakjury. Als publieksjury kan iedereen stemmen, via deze website.