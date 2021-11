SKV beloont zichzelf na hard werken

SLEEUWIJK • SKV mocht afgelopen zaterdag 27 november van start met de eerste zaalwedstrijd bij ‘t Capproen. Daar de A-junioren qua tijd tegelijk moesten korfballen op een heel andere locatie, was de reservebank van het vlaggenschip niet ruim gevuld. De wedstrijd van SKV 1 eindigde, na hard werken, in een verdiend gelijkspel.

De score werd door de thuisploeg geopend met een afstandsschot. De heren van SKV hadden de opdracht meegekregen om goed door te verdedigen, zodat de dames van ‘t Capproen zo min mogelijk voor de doorbraak konden gaan. Stefan de Jong bracht de score al snel weer op gelijke hoogte met een loepzuiver schot. Deze De Jong had zaterdag overigens gouden handjes, want hij mocht in totaal vijf keer zijn naam op het scoreformulier noteren.

‘T Capproen nam daarna de voorsprong in handen, maar kon niet echt ver weglopen van SKV. Joost de Jong, tweelingbroer van Stefan, scoorde de 4-3 na een mooi uitgespeelde aanval. De ploeg uit Hellevoetsluis liep voor rust wel uit tot een stand van 6-3. Vrij direct na de rust zette de man met de gouden handjes de score op 6-4. Hij zou overigens alleen maar afstandsschoten scoren. De aansluitingstreffer werd gemaakt door Arne Van Weelden, 6-5.

Ondertussen was ook Aron van Ooijen het veld ingekomen. Nadat Van Ooijen een fraai schot van ver erin gooide, moest SKV drie doelpunten incasseren waardoor de stand op 10-6 kwam te staan. Stefan de Jong scoorde daarna tweemaal en bracht SKV terug in de wedstrijd. Annemarie Scherff en Robin Duizer bepaalden de eindstand uiteindelijk op 10-10. SKV kon zodoende een punt mee naar huis nemen.