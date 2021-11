Virtus kan niet stunten in NBB Bekertoernooi

WERKENDAM • In de derde ronde van het NBB Bekertoernooi trad Virtus afgelopen zaterdag opnieuw aan tegen een team uit Groningen. Dit keer troffen de Werkendammers De Groene Uilen, een team dat uitkomt in de Promotiedivisie, het hoogste amateurniveau van Nederland.

Virtus startte het duel met Peter van der Stelt, Ton Visser, Jimmy van Leeuwen, Julian Schrijvers en Cas Vos in de basis. Tijdens de openingsfase gingen beide ploegen redelijk gelijk op, maar al snel werd het duidelijk dat elke speler van De Groene Uilen van veraf raak kon schieten. In de laatste minuten van het eerste kwart sloegen de bezoekers uit Groningen een gaatje, 14-19.

Tijdens de tweede periode lieten de bezoekers zien dat zij een niveau hoger spelen dan Virtus. De bal ging snel rond en de schoten werden vanuit elke hoek genomen en ook gescoord. Nog voor rust liepen De Groene Uilen uit naar 28-46. Met deze mokerslag zocht Virtus de kleedkamer op.

Tijdens de rust werd er door de Werkendammers afgesproken om te switchen naar een zoneverdediging. Een gewaagde zet tegen een team met louter schutters van de 3-punterslijn. Onder aanvoering van Ton Visser, die 13 punten achter elkaar maakt, kwam Virtus tijdens de tweede helft helemaal terug in de wedstrijd, 54-65. De pijp bleek daarna echter leeg bij de Werkendammers, waarna de bezoekers nog eenmaal aanzette. Dit resulteerde in een 66-83 eindstand.

Of Virtus ook aanstaande zaterdag in actie zal komen is nog onbekend. De NBB zal deze week een besluit nemen over de consequenties van de nieuwe coronamaatregelen.