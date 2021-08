Raïsa Schoon en Katja Stam naar finale EK-beachvolleybal

WENEN/WERKENDAM • Kort na hun debuut op de Olympische Spelen hebben de Werkendamse Raïsa Schoon en Katja Stam zich geplaatst voor de finale van het EK-beachvolleybal. In de halve eindstrijd versloegen ze zaterdagochtend het als vierde geplaatste Letse tweetal Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina met 21-15, 15-21 en 15-11.

In de finale spelen Schoon en Stam zaterdagmiddag tegen het Zwitserse duo Betschart/Huberli of het Duitse duo Borger/Sude, die in de andere halve finale staan.