Werkendamse atleet naar Tokyo?

WERKENDAM • De Werkendamse beachvolleybalster Raïsa Schoon maakt deze week kans op een ticket voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo deze zomer.

Bij zowel de vrouwen als de mannen zijn de Nederlandse teams op de CEV Beach Volleyball Continental Cup Final kansrijk voor het behalen van het laatste Europese ticket voor de Olympische Spelen van Tokyo.

Ultieme doel

Dat ultieme doel gloort aan de horizon voor de winnaar van het olympisch kwalificatietoernooi, dat woensdag begonnen is in Den Haag op het strand van Scheveningen. Eén van de deelnemers is de Werkendamse beachvolleybalster Raïsa Schoon.

De duo’s Marleen van Iersel-Pleun Ypma en Katja Stam-Raïsa Schoon zijn twee zeer aan elkaar gewaagde teams. Op de ranking van de teams die in Den Haag meedoen staan ze vijfde en zesde.

Naast Nederland, hebben Spanje (derde en zevende) en Rusland (vierde en negende) twee teams in de top 10 staan.

Meten met wereldtop

Tijdens de World Tour van dit seizoen is gebleken dat de Nederlandse vrouwen zich kunnen meten met de wereldtop. Van Iersel en Ypma behaalden tijdens het derde toernooi in het Mexicaanse Cancún de vijfde plaats, Stam en Schoon eindigden in Ostrava (Tsjechië) op diezelfde plek.

Onderweg naar die mooie resultaten werden internationale topteams verslagen. De Oranjevrouwen nemen het in de eerste ronde (achtste finales) op tegen Estland. Van Iersel-Ypma is het hoogstgeplaatste team en speelt tegen Renate Pikk en Juudit Kure-Pohhomov (32e).

Stam-Schoon speelt tegen Liisa Soomets / Heleene Hollas (30e). Bij winst op Estland treft Nederland de winnaar van de ontmoeting tussen Spanje en Finland.

Dat zal een flinke strijd worden, aangezien die landen ook sterk vertegenwoordigd zijn. In een eventuele halve finale kunnen Oostenrijk en Frankrijk de tegenstanders zijn.

De toplanden Rusland, Polen en Tsjechië zijn aan de andere kant van het schema ingedeeld en zijn pas in de finale eventuele tegenstanders.

Zondag 27 juni

Mochten de Nederlandse vrouwen de Continental Cup Final winnen dan zullen zij op zondag 27 juni een onderlinge wedstrijd spelen om te bepalen welk team Nederland vertegenwoordigt tijdens de Spelen in Tokyo.

Een ongelofelijk spannend toernooi dus, maar vooral ook een fantastische uitdaging voor Raïsa Schoon, die een kans heeft om als 19-jarige uit te komen op het meest toonaangevende toernooi van de wereld: de Olympische Spelen.