Woudrichemmer Stan van Oord pakt leiding in Supercar Challenge

WOUDRICHEM • Met een overwinning en een tweede plaats in het Duitse Baden-Württemberg hebben Stan van Oord en zijn teamgenoot Dennis de Borst de leiding in de titelstrijd van de divisie Supersport 1 overgenomen.

Het resultaat is dermate goed dat Van Oord ook de volgende races op Spa-Francorchamps in actie kan komen.

“Het blijft, vooral vanwege COVID-19, op dit moment erg moeilijk. Ik hoop dat we het jaar samen met Dennis bij Ferry Monster Autosport af kunnen maken. Gelukkig is nu al duidelijk dat we er begin juni op Spa ook bij zijn, het is altijd geweldig om daar te racen”, zegt Van Oord.

Onbekend circuit

De Duitse Hockenheimring in Baden-Württemberg was tot voor kort een onbekend circuit voor Stan van Oord. Tot twee maanden geleden, toen hij daar met Rob Nieman een race reed in een Clio en derde werd. “Dat was heel toevallig, maar kwam erg goed uit, want baankennis scheelt enorm. Het is een mooi circuit, zeker de laatste sector. Een erg technisch stuk met snelle bochten en dat ligt mij wel.”

Van Oord wist dat het moeilijk zou worden om de poleposition voor de twee races veilig te stellen, want met de lange rechte stukken op de Hockenheimring is de Hyundai qua topsnelheid in het nadeel. Een derde startpositie voor beide races was dan ook het maximaal haalbare.

Zoals altijd reed zijn teamgenoot de eerste stint.

Prima gedaan

“Dennis heeft het prima gedaan, hij heeft zijn positie vast kunnen houden en de bandjes voor mij gespaard. Ik kwam als derde in mijn klasse de baan op en kon al snel aansluiten bij Remco de Beus en Ted van Vliet die voor me reden. Nadat ik de BMW van De Beus voorbij was kwam ik in de Saxcurve naast Van Vliet en ik kon hem daar buitenom passeren. Dat was wel een vette actie”, lacht Van Oord tevreden.

Eenmaal aan de leiding wist Van Oord zijn voorsprong uit te bouwen, tot twaalf minuten voor het einde een zwaar ongeluk gebeurde met een deelnemer uit de Prototypes. De wedstrijdleiding besloot tot een ‘full course yellow’, waardoor alle deelnemers hun positie moesten behouden en dus gelukkig niet, zoals achter de safetycar, het veld weer bij elkaar kwam. Het incident was dermate ernstig dat de race niet meer herstart werd en zo won Van Oord de eerste race.

In de tweede race op zondagmiddag regende het en Dennis de Borst was in zijn element. Hij wist vanaf de derde startplek de leiding in de race te nemen en gaf de Hyundai in die positie over aan Van Oord.

Tijdens de pitstop moest de coureur uit Woudrichem zich verbijten, want hij moest door de successeconden maar liefst 35 seconden langer stilstaan. Dat gaf Bart Arendsen een enorme voorsprong, want Van Oord kwam de baan op een kleine 40 seconden achter de raceleider en nog twee andere concurrenten.

Buiten bereik

Die twee kon hij passeren, de raceleider bleef echter buiten bereik en ook van achter was zijn voorsprong groot genoeg om de tweede positie niet meer in gevaar te brengen.

“Ik had graag het gevecht aangegaan, maar zo is het regelement nu eenmaal in de Supercar Challenge. Dit was het maximaal haalbare en met een overwinning en een tweede plek doen we goede zaken voor het kampioenschap”, is Van Oord realistisch.



De volgende races van de Supercar Challenge vinden op 5 en 6 juni op het Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.