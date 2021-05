Ronde van Spanje doet in 2022 alsnog Altena aan

ALTENA • De Rond van Spanje voert de wielrenners volgend jaar alsnog door de gemeente Altena.

In augustus 2022 - de exacte datum is nog niet bekend gemaakt - starten de renners de tweede etappe in Den Bosch en rijden ze via Heusden richting de gemeente Altena.

Vervolgens komen de wielrenners ook door Zaltbommel en Maasdriel om uiteindelijk via o.a. plaatsen als Rhenen en Amersfoort te finishen in Utrecht, waar de ronde een dag eerder wordt afgetrapt met een tijdrit.

Het gaat om dezelfde route die eerder ook al was uitgestippeld.

2020

La Vuelta zou in 2020 eigenlijk Altena al passeren, maar vanwege de coronapandemie ging er een streep door de wielerronde.

De plannen voor de Nederlandse etappes hoefden echter niet de prullenbak in, zo bevestigt de organisatie van de Ronde van Spanje woensdag.

Vuelta-directeur Javier Guillén: “Het is een lang gekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten. Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te kunnen organiseren.”

Dit jaar start La Vuelta in Burgos.