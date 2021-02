Kozakken Boys neemt jeugdspelers Robin Damen en Angelo Mathilda op in A-selectie

WERKNDAM • De jeugdspelers Robin Damen en Angelo Mathilda worden volgend seizoen toegevoegd aan de A-selectie van Kozakken Boys. Deze week tekende het duo een contract op De Zwaaier, waardoor zij na de zomer onderdeel zijn van het eerste elftal. Momenteel spelen Damen en Mathilde hun wedstrijden in JO19-1.

‘Ik ben ontzettend blij om te zien dat wij vanuit ons jeugdplan onder leiding van Peter Drijver aankomend seizoen Robin en Angelo kunnen doorschuiven naar het eerste’, klinkt trainer Rick Adjei trots op de website van Kozakken Boys.

‘Hoewel het in de Tweede Divisie steeds moeilijker wordt, vind ik het een enorme toegevoegde waarde om spelers uit de eigen jeugdopleiding in het elftal te hebben. Ook het publiek waardeert dat enorm, dat zie je aan Johnny Lommers. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede stap is in de ontwikkeling van deze jongens’.