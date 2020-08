Marianne Vos tweede in La Course

NICE/BABYLONIËNBROEK • Titelverdedigster Marianne Vos is zaterdag tweede geworden in La Course.

Vos werd in Nice op centimeters geklopt door Elizabeth Deignan. De Britse won La Course daarmee voor de eerste keer in haar carrière.

Demi Vollering eindigde zaterdag als derde.

Marianne Vos won La Course in 2019 en in 2014.