Edwin Straver kijkt uit naar volgende etappe

RIJSWIJK • Voor de motor- en quadrijders was de achtste etappe van de Dakar 2020 een dag van bezinning en rust.

Vanwege het tragisch overlijden van Paolo Gonçalves besloten de organisatie en de toprijders dat het beter was een dag over te slaan, om het hoofd weer leeg te maken. Rijswijker Edwin Straver heeft er alle begrip voor en staat achter de beslissing, maar is toch blij dat de Dakar weer verder gaat.

Saai

Het was een wat saaie dag, die extra rustdag zo kort na de rustdag. Straver hing een beetje rond, kleurde het roadbook voor morgen, pakte zijn rust en kluste wat aan de motor. "Ik had zelf liever gereden, maar ik begrijp heel goed dat ze tot deze keuze zijn gekomen en vindt het ook logisch", vertelt hij vanachter zijn avondeten in het bivak van Wadi Al-Dawasir.

"We weten allemaal dat dit een risicovolle sport is, maar proberen zo min mogelijk na te denken over het feit dat het kan gebeuren. Ik probeer wel zo voorzichtig te rijden dat ik veiligheidsmarges inbouw, maar ook dan kan er iets misgaan. Die risico's accepteren we allemaal. Als je dat niet kunt, kun je beter thuisblijven."

Omdat de negende etappe weer een lange dag wordt, wilde Straver vroeg naar bed. "Ik moet om vijf uur vertrekken, dus de wekker staat op kwart voor vier. Ik heb mijn ochtendritueel: tentje opruimen, ontbijten, de motor nog even nalopen. We krijgen eerst een lange verbinding, van 376 kilometer. Dat zal wel koud zijn, zo vroeg. Ik heb vandaag handkappen op mijn motor gezet. Daarmee, en met goed warm aankleden, moet het wel te doen zijn."

Niet moe

Aan het einde van de zevende etappe was Straver niet eens moe. Het was een eindje sturen, de 546 kilometer lange zevende etappe van de Dakar 2020. Bijna vijfeneenhalf uur had Edwin Straver nodig voor die afstand. Dat geeft al aan hoe snel de etappe was. Straver kwam met de 37ste tijd aan de finish, opnieuw als derde kistrijder.

In het bivak van Wadi Al-Dawasir was de Rijswijker niet eens moe. "Het was niet moeilijk. Technisch niet, fysiek niet en wat navigeren betreft ook niet. Het was vooral heel snel. Er zijn geen grote verschillen gemaakt vandaag. Het was onmogelijk om weg te rijden bij iemand."

Wat Straver betreft had het wel wat zwaarder gemogen. "Ik heb lekker gereden hoor, maar er zaten stukken bij van 10, 15 kilometer plankgas rechtdoor. Ik heb soms het gas dichtgedraaid."