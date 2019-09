Ria van Bennekom zwemt voor 50e keer Zwamvierdaagse in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • "Ik heb niet eens een echt zwemdiploma. Maar het is zo heerlijk zwemmen in de openlucht in een verwarmd bad."

Ria van Bennekom (76) is zuinig op haar medailles. Ze worden allemaal bewaard in een grote doos en zo kan ze alle 49 medailles voor de zwemvierdaagse in Bijtelskil laten zien als bewijs van haar deelname.

Tennis en golf

Ria houdt van sporten, zo reed ze op 17-jarige leeftijd al eens 100 kilometer op de schaats. En naast zwemmen speelt ze tennis en golf. Zwemmen zelf leerde ze bij de IJzeren Man in Vught. "Mijn moeder vond het maar niets dat we gingen zwemmen. En we mochten ook absoluut niet in het jongensbad of het gemengd bad zwemmen. Mijn zusje en ik mochten alleen in het meisjesbad. Bij de IJzeren Man kon je ook salto's maken van de springplank, maar toen ben ik nog eens een keer goed plat gevallen".

Na haar huwelijk komt ze in Sleeuwijk wonen aan de Griendweg, recht tegenover zwembad Bijtelskil. Aanvankelijk nog het natuurbad, maar dat water vond ze zo vies.

Trouw bezoeker

Als Bijtelskil verandert in een verwarmd zwembad, wordt ze een trouw bezoeker. "Het nieuwe bad was heerlijk, al mijn kinderen mocht ik een diploma uitreiken toen ik zelf in het bestuur van Bijtelskil zat".

Op de vraag waarom ze zo graag in zwemt. verklapt ze ineens haar grote geheim. "Ik heb niet eens een echt zwemdiploma. Maar het is zo heerlijk zwemmen in de openlucht in een verwarmd bad".

Ze trekt altijd haar badpak thuis aan en stapt dan op de fiets en zwemt een keer of vier in de week baantjes. Soms slaat ze over als ze die dag golf speelt of naar de tennis gaat.

800

"Meedoen aan de zwemvierdaagse begon toen mijn kinderen zwemles kregen in Bijtelskil. Zeker toen ik in het bestuur zat, probeerden we iedereen mee te laten doen. In die jaren hadden we soms wel achthonderd deelnemers". Die aantallen worden nu niet meer gehaald, maar de zwemvierdaagse is nog altijd populair in Sleeuwijk.

"Mijn zoon Marc-Paul doet al voor de vijftiende keer mee, mijn kleindochter Noa doet nu voor de zevende keer mee en Bas mag nu voor de tweede keer meedoen". Haar jongste kleinzoon Gijs is met zijn vier jaar nog te jong, maar staat ook al te popelen.

Zwemmen met de kleinkinderen doet Ria niet, ze kiest juist voor de ochtend om de twintig verplichte baantjes voor de vierdaagse te trekken. "Met kinderen is het zo'n gespetter, ik zwem liever als het rustig is" Vanwege haar 'gouden' zwemvierdaagse krijgt ze haar medaille vrijdagmorgen uitgereikt door Elmy van Maastrigt. Mèt een oranje lintje in plaats van de traditionele driekleur. Op haar medaillebord is nog een plekje over voor de medaille.