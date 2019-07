WOUDRICHEM • Roeiers van WSV Woudrichem zijn donderdagavond in het zonnetje gezet voor hun prestaties tijdens het WK Skiffies, dat vorige week in het Schotse Stranraer plaats vond.

In Schotland wonnen de sporters in totaal twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Wethouder Peter van der Ven was namens de gemeente Altena aanwezig bij de huldiging.

Het WK werd gevaren in St. Ayles skiffs. Dit zijn een soort sloepjes, waarvan er bij de WSV Woudrichem vier varen. Ook Gorinchem, Nijkerk, Groningen en Heusden hebben zulke boten om mee te roeien.