Derde plaats voor Rally Team Leemans

BREDA/HANK • Rally Team Leemans heeft afgelopen weekend tijdens de 55e editie van de GTC Rally in Breda een derde plaats in het algemeen klassement genoteerd.

De aanloop naar dit resultaat begon reeds op de vrijdagavond. Op de klassementsproef bij Achtmaal, ook wel 'De Hel' genoemd. Die bijnaam deed deze proef dit jaar wederom eer aan. Diverse rijders reden op één plek een band lek of beschadigden zelfs hun auto.

"Wij hebben die bewuste plek goed in onze notes opgenomen en zijn hier heel bewust omheen gereden. Zodoende hebben we onze auto en dan vooral de banden, heel weten te houden", aldus Roald Leemans uit Hank en zijn navigator Christiaan Paul van Waardenburg.

Het team sloot de vrijdagavond op een derde plaats in het algemeen klassement, na heel even tweede te hebben gestaan, af.

Gebrand

Zaterdagmiddag werd de wedstrijd hervat. Na alle uitvalbeurten eerder dit seizoen was de equipe erop gebrand om in hun thuiswedstrijd te finishen, daarbij was het resultaat nog niet eens het belangrijkste.

Met de derde plaats in het vooruitzicht, werd het echter een heel andere wedstrijd voor het team. Christiaan Paul heeft Roald kundig over de resterende tien klassementsproeven gecoacht. Daarbij wist het duo zelfs meer dan een minuut in te lopen op Jasper van den Heuvel, die op een tweede plaats reed. "Het was nog zeker niet makkelijk", aldus Leemans. "Achter ons reed Melissa Debackere in theoretisch een veel snellere auto en ze heeft ook een karrevracht meer ervaring. Toch hebben we haar achter ons weten te houden."

Zonder problemen

Naarmate de finish en daarmee de derde plaats, in zicht kwam, is de Hankenaar wat behoudender gaan rijden. "We wilden op het laatst natuurlijk niets meer riskeren. Het blijft een mechanische sport en een ongeluk zit in een klein hoekje en dus wilden we niets forceren. Melissa kwam zodoende steeds dichterbij maar gelukkig hebben we zonder problemen naar het podium kunnen rijden."

"We hebben er in de voorbereiding alles aan gedaan om hier geen technische mankementen te krijgen, zoals dat ons in eerdere wedstrijden wel is overkomen", vertelt Leemans. "We krijgen de auto in technisch opzicht steeds beter onder de knie en ook ik voel me in die auto steeds meer op mijn gemak. Als de pech achterwege blijft dan is er met deze auto nog veel mogelijk, zoals nu is gebleken."

Met dit mooie resultaat gaat het team de zomerstop in. Op 21 september gaat het Nederlands rallykampioenschap weer van start. Dan wordt de Hellendoornrally verreden, een wedstrijd die, net als de ELE Rally en de GTC Rally, over twee dagen is verdeeld.