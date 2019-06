Arivina 4 wint biljartcompetitie Altena

OUDENDIJK/DRONGELEN • Het vierde team van Arivina uit Oudendijk is vrijdagavond in De Oude School in Drongelen gekroond tot winnaar van de biljartcompetitie in Altena over het seizoen 2018-2019.

Dit jaar werd de competitie op een andere manier gespeeld. Eerder was er een A- en B-poule, waarbij Arivina 1 en 2 in de A poule uitkwamen en Arivina 3 en 4 in de B poule. Nu hebben alle achttien teams eerst allemaal tegen elkaar gespeeld.

Na achttien rondes gingen de eerste negen teams verder in de winnaarspoule en de tweede negen teams in de verliezerspoule.

Arivina 4 ging op de laatste wedstrijddag met de eer strijken, ten koste van BVV1 uit Veen en WIK1 uit Giessen. Thijs Hartman van Arivina 4 kreeg de beker voor de grootste stijger van het gemiddelde.