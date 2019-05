Zeven broers sponsoren CFM/Transito

WERKENDAM • De Gebroeders Kampert zijn sinds vrijdag met zeven broers aan CFM/Transito verbonden.

Sponsoring van het bedrijfsleven richting de sport is niets nieuws, maar dat zeven broers die elkaar vinden en onder de naam Gebroeders Kampert Samen Sterk in hun Werkendam achter zaalvoetbalvereniging CFM/Transito gaan staan, is wel bijzonder.

Kees Kampert legt uit: "Mijn band met CFM pr-man Adriaan de Jong bestaat al vrij lang. In een ver verleden voetbalden wij samen in een team in de zaal. Nadat dat ten einde liep heeft Adriaan de taken bij het zaalvoetbalteam CFM/Transito opgepakt. Via hem ben ik vanaf het begin als kleinere sponsor bij de club betrokken. Tijdens de topper tegen ZVG/Gorinchem zijn wij overeengekomen om wat meer voor CFM te gaan doen. Met zeven broers zijn wij er nu achter gaan staan."

Er zijn acht broers Kampert, slechts een van de broers doet niet mee in het sponsorcollectief. De broers als ZZP'ers allemaal betrokken bij de binnenvaart. Van onderhoud, inbouw van motoren tot werkzaamheden in de Rotterdamse haven. Evenals het bevrachtingsbedrijf Transito speelt het meeste werk zich op en rond het water af. "Niet alleen wij, maar bijna heel Werkendam is scheepvaart gerelateerd."

Adriaan de Jong is vanaf het eerste uur bij CFM/Transito betrokken en houdt zich nu met allerlei randzaken binnen de club bezig. "De kosten rond het team nemen door de trainers, het reizen en de zaalhuur alleen maar toe. Daarom is het zo fijn dat het Werkendamse bedrijfsleven onze zaalvoetbalvereniging ondersteunt", merkt De Jong op. De Gebroeders Kampert hebben zich voor vijf jaar aan CFM/Transito verbonden.