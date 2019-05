Virtus stunt in Amsterdam

AMSTERDAM/WERKENDAM • In de strijd om promotie heeft Virtus zaterdag een belangrijke overwinning geboekt.

Tegen BV Amsterdam werd het zaterdag 58 - 59 voor de Werkendammers. Virtus en BV Amsterdam beslissen in een tweeluik wie er promoveert naar de Promotiedivisie, de op een na hoogste basketbalafdeling in Nederland.

Virtus is ongeslagen kampioen geworden in de Eerste Divisie B van de Nederlandse Basketbal Bond. Amsterdam was tweede geworden in de Eerste Divisie A. Aanstaande zaterdag 11 mei wacht in De Crosser in Werkendam de return. De wedstrijd begint om 20:00 uur.