ZVDO'74 sluit seizoen af met remise

ANDEL • ZVDO'74 en Lutra uit Helmond hielden elkaar zaterdag in evenwicht. Het laatste duel van de competitie eindigde in 7-7.

Niet het gewenste resultaat voor de Andelse waterpoloërs, maar ZVDO'74 heeft na de winterstop een hele goede serie neergezet en laten zien dat de ploeg in de eerste klasse thuis hoort.

In Helmond keken de Andelnaren zaterdag al snel tegen een 4-1 achterstand aan, maar dat werd gerepareerd in de tweede periode. In de derde periode pakte ZVDO een eerste voorsprong en die werd behouden: 5-6. Lutra kwam echter terug tot een eindstand van 7-7.