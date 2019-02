Ronde van Spanje voert renners door Altena

ALTENA • De Ronde van Spanje doet in 2020 de gemeente Altena aan.

Dat is woensdag bekend geworden tijdens de presentatie van de etappes.

Op zaterdag 22 augustus 2020 starten de renners de tweede etappe van de Vuelta in Den Bosch en rijden ze via Heusden richting de gemeente Altena. Vervolgens komen de wielrenners ook door Zaltbommel en Maasdriel om uiteindelijk via o.a. plaatsen als Rhenen en Amersfoort na 183 kilometer te finishen in Utrecht.

De Vuelta a España start op vrijdag 21 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit in de stad zelf. De tweede etappe voert dus van Den Bosch terug naar Utrecht en de derde etappe is een race met start en finish in Breda. Het wordt de tweede keer dat de Vuelta in Nederland start. In 2009 was de 'Gran Salida' in Assen.

De routes van de eerste drie etappes van La Vuelta 2020 zijn net bekend! Het peloton ?? raast onder meer door Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch. Bekijk de routes hier ??. #LaVueltaHolanda pic.twitter.com/zfGYK5Asvr — La Vuelta Holanda (@LaVueltaHolanda) February 20, 2019